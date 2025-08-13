Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc ra động thái bất ngờ, thị trường ‘vàng trắng’ bùng nổ, giá tăng dựng đứng

13-08-2025 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc ra động thái bất ngờ, thị trường ‘vàng trắng’ bùng nổ, giá tăng dựng đứng

Giá lithium tăng mạnh sau khi gã khổng lồ pin CATL (Trung Quốc) quyết định đóng cửa một trong những mỏ lithium lớn nhất thế giới.

Giá và cổ phiếu lithium đã tăng mạnh sau khi tập đoàn pin khổng lồ Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) tạm dừng hoạt động một mỏ lớn ở Trung Quốc. Động thái này làm dấy lên đồn đoán rằng Bắc Kinh có thể đình chỉ thêm các dự án khác nhằm giải quyết tình trạng dư thừa công suất.

Trong phiên 11/8, cổ phiếu Tianqi Lithium tăng tới 19% tại sàn giao dịch Hồng Kông, Ganfeng Lithium Group tăng 21%. Cổ phiếu của các công ty khai thác tại Australia cũng đồng loạt đi lên sau khi CATL xác nhận đã đóng cửa mỏ Jianxiawo ở tỉnh Giang Tây. Trên Sàn giao dịch tương lai Quảng Châu, giá lithium tăng kịch trần trong ngày.

Mỏ Jianxiawo là mỏ lớn nhất tại “thủ phủ lithium” Nghi Xuân, chiếm khoảng 6% sản lượng toàn cầu, theo số liệu của Bank of America. Các mỏ khác trong khu vực chiếm ít nhất 5% nguồn cung thế giới. Việc dừng khai thác được cho là sẽ kéo dài tối thiểu 3 tháng sau khi giấy phép khai thác hết hạn ngày 9/8.

Trung Quốc ra động thái bất ngờ, thị trường ‘vàng trắng’ bùng nổ, giá tăng dựng đứng- Ảnh 1.

Giá lithium từ tháng 10/2022 đến 11/8/2025. Nguồn: Factset.

CATL cho biết động thái này ít ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất pin, nhưng giới phân tích lại tập trung vào khả năng chuỗi cung ứng lithium toàn cầu bị siết chặt nếu chính phủ Trung Quốc thực hiện các biện pháp hạn chế sản lượng.

Động thái đóng mỏ diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh nỗ lực giải quyết tình trạng giảm phát và dư thừa công suất ở nhiều ngành, từ thương mại điện tử tới ô tô điện và thép. Citigroup nhận định việc đóng cửa các mỏ ở Nghi Xuân có thể giúp Trung Quốc tái định giá tài nguyên chiến lược này và đảm bảo khai thác tuân thủ quy chuẩn.

Lithium được gọi là "vàng trắng" vì vai trò thiết yếu của nó trong công nghệ hiện đại, đặc biệt là sản xuất pin lithium-ion cho xe điện và các thiết bị điện tử khác.

Giống như nhiều công ty pin Trung Quốc khác, CATL đã mạnh tay mở rộng đầu tư vào các khoáng sản như lithium, niken và coban để đảm bảo nguồn cung dài hạn và giảm chi phí. Điều này đã góp phần thúc đẩy Trung Quốc vươn lên trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Giá hợp đồng lithium carbonate giao tháng 11 trên sàn Quảng Châu đã tăng 8% lên 81.000 nhân dân tệ/tấn (so với 75.000 nhân dân tệ cuối tuần trước). Cổ phiếu các nhà khai thác lithium tại Australia như PLS (Pilbara Minerals) tăng 19%, Liontown Resources 25%, Mineral Resources 14%.

Giới đầu tư đang theo dõi khả năng xuất hiện thêm các biện pháp hạn chế khai thác tại Nghi Xuân, nơi chính quyền địa phương yêu cầu 8 doanh nghiệp nộp báo cáo trữ lượng trước cuối tháng 9, sau khi kiểm toán phát hiện vi phạm trong đăng ký và cấp phép. Theo các chuyên gia, nếu việc đình chỉ lan rộng sau thời điểm này, giá lithium có thể còn tiếp tục tăng mạnh.

Tham khảo: Marketwatch﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

