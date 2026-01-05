Trung Quốc siết chặt kiểm soát với tầng lớp trung lưu, áp thuế 20% cho lợi nhuận đầu tư nước ngoài

Theo tờ Business Standard, Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực thu thuế đối với thu nhập ở nước ngoài của công dân, mở rộng phạm vi kiểm tra sang cả những cá nhân ít giàu có hơn sau khi đã nhắm mục tiêu vào giới siêu giàu vào năm ngoái.

Các quan chức hiện đang xem xét kỹ lưỡng nhiều loại thu nhập từ ngoài nước, bao gồm lợi nhuận đầu tư, cổ tức và quyền chọn cổ phiếu của nhân viên. Các nguồn tin của Business Standard cho biết lợi nhuận đầu tư có thể bị đánh thuế lên tới 20%.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ thuế đã ghi nhận sự gia tăng đột biến các yêu cầu tư vấn trong những tháng gần đây từ những khách hàng có tài sản dưới 1 triệu USD. Đây là một sự chuyển dịch đáng chú ý so với chiến dịch trấn áp năm ngoái vốn chủ yếu nhắm vào những cá nhân có ít nhất 10 triệu USD.

Nguồn tin cho biết thêm rằng cư dân Trung Quốc có các khoản đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là cổ phiếu Mỹ và Hồng Kông, là mục tiêu trọng tâm của cơ quan thuế.

Tờ Business Standard cho hay Trung Quốc đang tìm cách tăng thu ngân sách và thu hẹp mức thâm hụt kỷ lục trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh các gói kích thích để đối phó với thuế quan từ phía Mỹ.

Các chính quyền địa phương đang chịu áp lực lớn về doanh thu khi cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và quá trình giảm đòn bẩy tài chính đồng nghĩa với việc họ không còn có thể dựa vào việc bán đất hoặc vay mượn quá mức để tài trợ cho chi tiêu.

Đồng thời, các nhà đầu tư Trung Quốc đã và đang chuyển nhiều tài sản ra nước ngoài hơn khi nền kinh tế gặp khó khăn và sau các cuộc trấn áp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Theo tính toán, các nhà đầu tư đại lục đã đổ khoảng 658 tỷ đô la Hồng Kông (83,9 tỷ USD) vào các cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông thông qua liên kết giao dịch xuyên biên giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với dòng vốn chảy ra cùng kỳ năm ngoái.

Một nguồn tin của Business Standard cho hay Bộ Tài chính Trung Quốc nhận thấy còn dư địa để tăng doanh thu bằng cách thắt chặt thu thuế đối với các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa được người nộp thuế kê khai hoặc chưa được cơ quan thuế xác định.

Tổng thu ngân sách của chính phủ Trung Quốc đã giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong 4 tháng đầu năm, trong khi chi tiêu tăng vọt 7,2%. Điều đó đã khiến khoảng cách thu ngân sách với chi tiêu nới rộng thêm hơn 50%, lên tới hơn 360 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay nếu so sánh 4 tháng đầu năm.

Thậm chí Cục thuế tại Bắc Kinh, Thượng Hải và các tỉnh như Chiết Giang ở miền Đông đã thúc giục cư dân kiểm tra các khoản lãi ở nước ngoài và thực hiện kê khai thuế.

Hồ sơ chính phủ cho thấy các chính quyền địa phương đã phối hợp hành động ít nhất là từ cuối tháng 3 sau khi phân tích dữ liệu lớn (big data) của họ phát hiện một số cư dân đã không kê khai các khoản lãi ngoài nước để nộp thuế.

Trong các trường hợp được cơ quan thuế công bố, số tiền mà cư dân được yêu cầu nộp lại bao gồm thuế quá hạn và tiền phạt thấp nhất là 127.200 Nhân dân tệ (tương đương 17.720 USD).

Động thái thúc đẩy thuế của Trung Quốc cũng diễn ra sau khi nước này thực thi Tiêu chuẩn Báo cáo Chung (CRS) vào năm 2018, một hệ thống chia sẻ thông tin toàn cầu nhằm ngăn chặn trốn thuế. Mặc dù các quy định địa phương luôn quy định cư dân phải bị đánh thuế trên thu nhập toàn cầu, bao gồm cả lãi đầu tư, nhưng nó hiếm khi được thực thi cho đến tận năm ngoái.

Theo CRS, Trung Quốc đã tự động trao đổi thông tin với gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ về các tài khoản thuộc về những người chịu thuế tại mỗi quốc gia thành viên trong vài năm qua.

Theo một số ước tính, tài sản có thể đầu tư cá nhân tại Trung Quốc đại lục có thể tăng vọt lên 80 nghìn tỷ USD vào năm 2030, với đầu tư ra nước ngoài tăng lên chiếm 11% tài sản có thể đầu tư của các hộ gia đình, tăng từ mức 8% vào năm 2023.

*Nguồn: Business Standard, Fortune, BI