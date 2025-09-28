Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới, khẳng định sức mạnh hạ tầng quốc gia

(Ảnh: VCG)

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong hành trình phát triển hạ tầng quy mô lớn của Trung Quốc, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế toàn cầu của Quý Châu như một "thủ phủ của những cây cầu".

Với độ cao thẳng đứng 625 m, gấp đôi tháp Eiffel, cùng chiều dài 2.890 m và nhịp chính 1.420 m, đây là cây cầu có nhịp lớn nhất từng được xây dựng tại một khu vực miền núi. Công trình do Tập đoàn Xây dựng giao thông Quý Châu thi công, được Tân Hoa xã mô tả là "một kiệt tác kỹ thuật" khi đạt nhiều đột phá về thiết kế chống gió, thi công trên độ cao lớn, cũng như áp dụng thép cường độ siêu cao 2.000 MPa và hệ thống cáp treo thông minh, với 21 bằng sáng chế được công nhận.

Quá trình thi công cầu Đại Vực Hoa Giang hồi tháng 1/2025 (Ảnh: Xinhua/Getty Images)

Khởi công từ năm 2022, cây cầu không chỉ là biểu tượng về sức mạnh công nghệ, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương. Thời gian di chuyển giữa hai bờ Hoa Giang vốn mất gần 2 giờ, nay rút xuống chỉ còn 2 phút. Đây cũng là bước tiến đột phá giúp thúc đẩy du lịch, thương mại và gắn kết các cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng.

Không khí lễ khánh thành vào sáng nay đã trở thành ngày hội lớn. Người dân các dân tộc thiểu số như Bố Y, Miêu đã mặc trang phục truyền thống để đón mừng. "Tôi vô cùng phấn khởi khi thấy quê hương mình có một siêu dự án như vậy. Cây cầu giúp đi lại thuận tiện hơn và sẽ thu hút thêm nhiều du khách đến với Quý Châu", bà Lư Cung - cư dân dân tộc Bố Y - chia sẻ.

Những ký ức về quá khứ khó khăn cũng được người dân hồi tưởng. Ông Lương Thiếu Vũ, nguyên trưởng thôn Hoa Giang, cho biết từ nhỏ ông từng chứng kiến cảnh dân làng chỉ có thể qua sông bằng bè tre, rồi đến cầu đá vôi và cầu xích sắt đơn sơ. Giờ đây, với cây cầu khổng lồ này, cơ hội kinh tế - xã hội đang mở ra rõ rệt khi nhiều ngôi nhà cổ trong làng đã trở thành homestay phục vụ du khách.

(Ảnh: Lin Xiaoyi/GT)

Sự kiện còn cho thấy chiến lược phát triển kết hợp giao thông và du lịch tại Quý Châu. Các dịch vụ du lịch mới cũng được triển khai, như quán cà phê ở độ cao 800 m trên tháp cầu hay tour trực thăng ngắm cảnh Đại Vực Hoa Giang.

Theo số liệu chính thức, Quý Châu hiện có hơn 32.000 cây cầu đã và đang xây dựng, chiếm gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới. Ba cầu cao nhất toàn cầu đều nằm ở tỉnh này.

Ông Lưu Hạo - kỹ sư trưởng dự án - tự hào: "Ở nhiều nước, điều kiện vốn sẽ không cho phép xây dựng cầu ở những địa hình hiểm trở như thế này. Nhưng tại Trung Quốc, nhờ ưu thế của mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa đặc sắc, chúng tôi có thể mang lại thịnh vượng và cơ hội cho cả những vùng xa xôi".

Trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021 - 2025), Trung Quốc tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Tính đến nay, nước này đã sở hữu mạng lưới đường cao tốc lớn nhất thế giới với 191.000 km, phủ khắp 99% thành phố có dân số trên 200.000 người - minh chứng rõ ràng cho năng lực và quyết tâm hiện đại hóa hạ tầng quốc gia.