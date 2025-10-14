Trung Quốc tìm thấy mỏ "vàng trắng" 1 triệu tấn trên đỉnh Everest: Chưa kịp mừng thì toàn cầu báo động

Trong một khám phá thu hút sự chú ý toàn cầu, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra một mỏ lithium đáng kể trên cao nguyên Himalaya, gần đỉnh Everest.

Cụ thể, mỏ lithium được tìm thấy ở độ cao 5.500 mét và chứa hơn 1 triệu tấn lithium oxit (Li2O) - trở thành mỏ lithium lớn thứ ba của Trung Quốc. Mỏ này, giàu spodumene đá cứng, tương tự như các mỏ được tìm thấy ở Úc và được coi là mỏ có hàm lượng cao.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Mỏ "vàng trắng" giàu có này chỉ cách Khu bảo tồn Thiên nhiên Núi Everest 3 km và có thể là một trong những mỏ lithium có quy mô khai thác lớn nhất từ trước đến nay (nếu được triển khai).

Mặc dù đây chỉ là giai đoạn thăm dò ban đầu, các nhà địa chất từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tin rằng mỏ này có giá trị to lớn và có thể hỗ trợ các nỗ lực hướng tới một tương lai bền vững. Khi thế giới đang chuyển hướng sang các giải pháp năng lượng xanh, lithium đóng vai trò trung tâm trong việc giảm phát thải carbon.

Dẫu vậy...

Việc Trung Quốc phát hiện ra mỏ lithium 1 triệu tấn này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo toàn cầu và khơi mào cho những cuộc thảo luận toàn cầu về bảo tồn khí hậu xoay quanh những tác động môi trường của việc khai thác nguồn tài nguyên quý giá này.

Khu vực xung quanh đỉnh Everest là một phần của dãy Himalaya, một vùng sinh thái nhạy cảm với các dòng sông băng. Bất kỳ hoạt động khai thác nào trong khu vực này đều có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và đẩy nhanh quá trình băng tan. Sự mong manh sinh thái này là mối quan tâm lớn đối với các nhà khoa học và các nhà bảo tồn.

Hơn nữa, chi phí carbon của việc khai thác lithium trong môi trường khắc nghiệt như vậy có thể làm suy yếu các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Nhờ nguồn cung lithium dồi dào, lithium được mệnh danh là "dầu mỏ mới" hay "vàng trắng"; tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng của loại dầu này đi kèm với những đánh đổi.

Mặc dù lithium là một trong những khoáng sản nền tảng của quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, nhưng bản chất tiêu tốn năng lượng của hoạt động khai thác đá cứng trên cao có thể phủ nhận những lợi ích về khí hậu của việc sử dụng lithium như một nguồn năng lượng bền vững.