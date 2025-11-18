Trung tâm thương mại 20 triệu USD chính thức có mặt tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Sáng nay (17.11), Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (MMVN) chính thức khai trương Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng tại phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Đây là dự án trung tâm thương mại đầu tiên, đánh dấu bước phát triển chiến lược của MM Mega Market tại thị trường Việt Nam, với mục tiêu không chỉ là điểm mua sắm mà còn là tổ hợp dịch vụ, giải trí hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

MM Supercenter Đà Nẵng là dự án trọng điểm trong chiến lược mở rộng của MMVN, với tổng vốn đầu tư lên đến 20 triệu USD. Trung tâm tọa lạc trên khu đất rộng gần 20.000m² và được xây dựng gồm ba tầng nổi, tích hợp đa dạng các dịch vụ. Đây không chỉ là một đại siêu thị cung cấp hàng hóa phong phú mà còn là một tổ hợp quy tụ gần 50 thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, bao gồm khu ẩm thực sôi động và không gian vui chơi giải trí hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thành phố và du khách.

Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, đã chia sẻ toàn diện về cam kết của công ty: “Hơn 90% sản phẩm tại đại siêu thị của chúng tôi có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương và thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại-dịch vụ, dự án còn tạo thêm cơ hội việc làm cho gần 500 lao động địa phương và tạo động lực mới cho nền kinh tế bán lẻ miền Trung. Đặc biệt, Trung tâm còn dành Khu vực hàng OCOP và Đặc sản địa phương với hơn 100 sản phẩm được bày bán, giới thiệu. MM Supercenter Đà Nẵng cũng được thiết kế đạt tiêu chuẩn Công trình xanh, tiên phong áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi số toàn diện, mang lại trải nghiệm tiện lợi và hiện đại nhất cho khách hàng.”

Dự án MM Supercenter Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất gần 2 ha tại phường Hòa Khánh, với tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD.

Một khu thực phẩm tại siêu thị.

Buổi khai trương thu hút nhiều khách hàng đến thăm quan, mua sắm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao ý nghĩa của công trình, cho rằng dự án không chỉ bổ sung một điểm mua sắm, dịch vụ hiện đại mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách. Bà nhấn mạnh đây là động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Trung tâm Thương mại MM Mega Market Đà Nẵng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đảm bảo văn minh thương mại. Đồng thời, bà khuyến khích trung tâm tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chương trình bình ổn thị trường, chung tay vì sự phát triển của thành phố nói chung và phường Hòa Khánh nói riêng. Chính quyền thành phố cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoạt động hiệu quả, mở rộng hệ sinh thái cung ứng, kết nối với các doanh nghiệp địa phương.

Cũng trong dịp khai trương ý nghĩa này, MMVN cùng các công ty thành viên thuộc Tập đoàn TCC/BJC (Thái Lan) và các đối tác đã trao tặng 425 triệu đồng cho UBND thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của doanh nghiệp đối với cộng đồng.



