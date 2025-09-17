Trung Thực Land và Pi Group hợp tác ra mắt dòng sản phẩm Hi-Lifeshop

Trung Thực Land – "Cánh cổng" đưa dòng vốn từ Bắc vào Nam

Với hơn một thập kỷ gắn bó cùng thị trường, Pi Group đã trở thành cái tên quen thuộc trong phân khúc bất động sản cao cấp tại TP.HCM, tạo ấn tượng với nhiều dự án đô thị lớn, trong đó tiêu biểu là chung cư Picity High Park (Dự án Khu nhà ở Gò Sao). Với định hướng phát triển đô thị xanh và bền vững, Pi Group đã kiến tạo nên dự án Picity High Park – quy mô lên tới 8,6ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 23%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh và tiện ích nội khu. Đây là một trong những dự án hiếm hoi tại khu Tây Bắc TP.HCM hướng đến chuẩn sống "wellness" đúng nghĩa.

Tại miền Bắc, Trung Thực Land là một "ngôi sao đang lên" trong lĩnh vực phân phối bất động sản tại thị trường miền Bắc, mặc dù mới gia nhập thị trường miền Nam nhưng đã để lại tiếng vang với loạt dự án thành công như The Felix, A&K Tower… Doanh nghiệp này luôn kiên định với triết lý "nói trung thực, làm trung thực". Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, Trung Thực Land lựa chọn đồng hành cùng chủ đầu tư và khách hàng với những dự án pháp lý minh bạch, giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Mới đây, Trung Thực Land trở thành đơn vị phát triển sản phẩm và phân phối độc quyền shophouse khối đế Hi-Lifeshop. Sự hợp tác không chỉ mở rộng vai trò của Trung Thực Land tại thị trường TP.HCM, mà còn giữ vai trò cầu nối chiến lược, dẫn dắt dòng vốn miền Bắc vào Nam, tiếp cận các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiềm năng khai thác thực tế và giá trị tích sản lâu dài.

Picity High Park (quận 12 cũ) - dự án căn hộ chung cư có quy mô lớn bậc nhất quận

Đáng chú ý, sự kết hợp này còn có sự đồng hành của những đơn vị quốc tế hàng đầu. Pi Group hợp tác cùng Belt Collins International (Hong Kong) về thiết kế cảnh quan và Humphreys & Partners Architects (Mỹ) về kiến trúc, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế cho tổng thể Picity High Park.

Cú "bắt tay" 2 miền Bắc - Nam giữa Trung Thực Land và Pi Group không chỉ đơn thuần là hợp tác phân phối hay phát triển sản phẩm. Đây là sự cộng hưởng chiến lược giữa hai tầm nhìn phát triển bền vững ở hai thị trường khác nhau, nhưng cùng chia sẻ chung giá trị: pháp lý minh bạch, sản phẩm thực, đầu tư dài hạn. Điều này thể hiện qua sản phẩm shophouse khối đế Hi-Lifeshop.

Hi-Lifeshop – giá trị khác biệt cho nhà đầu tư

Nếu Trung Thực Land là "cánh cửa" đưa dòng vốn Bắc vào Nam, thì Hi-Lifeshop - Picity High Park chính là "chìa khóa" mở ra cơ hội đầu tư an toàn, thực tế và bền vững trong giai đoạn thị trường đang tái cấu trúc. Đây không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà còn là sự kết hợp giữa mô hình sở hữu – khai thác – tích sản, gắn liền với phong cách sống mới.

Tên gọi "Hi" mang đa tầng ý nghĩa, vừa là lời chào may mắn, vừa đại diện cho ba giá trị cốt lõi: High Class – chuẩn sống thượng lưu, High Space - không gian vượt chuẩn, High Profit - lợi nhuận vượt trội. Trong khi đó, "Lifeshop" nhấn mạnh sự giao thoa giữa cuộc sống và sự nghiệp: vừa là nơi an cư, vừa là nơi khởi nghiệp, kinh doanh, khai thác giá trị mỗi ngày.

Shophouse khối đế đô thị đã đi vào vận hành với tỷ lệ lấp đầy cao.

Hi-Lifeshop tọa lạc tại đường Thạnh Xuân 13, ngay ngã tư An Sương, phường Thới An (quận 12 cũ) – cửa ngõ giao thương phía Tây Bắc TP.HCM. Sản phẩm nằm trong đô thị wellness living chuẩn resort quy mô bậc nhất phía Tây Bắc TP.HCM, kết nối trực tiếp với QL1A, QL13 và QL22. Trong dài hạn, sản phẩm còn hưởng lợi từ ba quy hoạch hạ tầng trọng điểm: tuyến Metro số 4, cầu Bến Cát dự kiến khởi công năm 2026 và công viên sinh thái 150ha – lớn gấp 9 lần Thảo Cầm Viên. Với hệ thống liên hoàn kết nối từ QL1A với 7 cây cầu lớn và ga Metro 4, khu vực này hứa hẹn trở thành trung tâm mới, gia tăng mạnh mẽ giá trị bất động sản.

Lợi thế thứ hai là cộng đồng cư dân đã hiện hữu. Picity High Park hiện đã hoàn thiện với lượng cư dân lấp đầy 100%, với 2.446 căn hộ và hơn 60.000 cư dân sinh sống. Đây là nguồn khách hàng sẵn có, đảm bảo cho các căn Hi-lifeshop một thị trường kinh doanh bền vững ngay từ ngày đầu vận hành.

Bên cạnh đó, thiết kế vượt chuẩn càng khiến Hi-lifeshop trở nên khác biệt. Mỗi căn có 2 tầng, tầng một cao 6,4m, ba lối đi riêng và bốn không gian ở và kinh doanh, tạo sự linh hoạt tối đa cho khai thác thương mại hoặc cho thuê. Quan trọng hơn, sản phẩm có giá chỉ từ 7 tỷ/ căn nhưng được cấp sổ hồng sở hữu lâu dài – một lợi thế khan hiếm trong phân khúc shophouse khối đế tại cả TP.HCM và Hà Nội, giúp nhà đầu tư yên tâm về giá trị tích sản truyền đời.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phân hóa rõ rệt, dòng sản phẩm Hi-Lifeshop nổi lên như một lựa chọn "vừa an toàn vừa sinh lợi", hội tụ đủ ba yếu tố: uy tín thương hiệu, pháp lý vững chắc và giá trị khai thác thực tế. Quan trọng hơn, khi được đặt trong sự hợp tác chiến lược giữa Pi Group và Trung Thực Land, sản phẩm này còn mang một ý nghĩa lớn hơn - đóng vai trò như cầu nối dòng vốn Bắc – Nam, mở ra cánh cửa giúp nhà đầu tư Hà Nội tiếp cận thị trường phía Nam thông qua một mô hình minh bạch, đồng hành và kiểm soát được rủi ro.

