Trước khi bị bắt, chồng Đoàn Di Băng làm nghề gì mà khoe xây biệt thự 400 tỷ?

Vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.

Chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng là doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ.

Chiều nay (5/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 03 bị can, bao gồm Đinh Văn Liên (sinh năm 1981) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982) ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, TP HCM để điều tra làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai”. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Thông tin doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng vừa bị bắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thông tin về doanh nhân này cũng nhanh chóng được tìm kiếm. Theo đó, Nguyễn Quốc Vũ đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group. Theo đăng ký kinh doanh, công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn kinh doanh nhiều ngành nghề khác như bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet, Giáo dục mẫu giáo, Giáo dục trung học phổ thông...

Trụ sở của công ty được đặt tại TP HCM. Ở thời điểm thành lập (năm 2021), vốn điều lệ của doanh nghiệp là 8 tỷ đồng. Tập đoàn này được thành lập năm 2021.

VB Group còn là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Theo đó, trên website của Hanayuki cũng chia sẻ nhiều thông tin về ông Nguyễn Quốc Vũ và ca sĩ Đoàn Di Băng. Thương hiệu này chuyên cung cấp những sản phẩm chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, như băng vệ sinh, kem đánh răng, kem chống nắng… với mức giá từ 200.000 – 600.000 đồng.

Ca sĩ Đoàn Di Băng và chồng doanh nhân nổi tiếng với cuộc sống giàu có, xa hoa.

Ngoài VB Group, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak.

Trong đó, công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Universal được thành lập tháng 3/2017, với mức vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chủ sở hữu là bà Phạm Thị Thanh Thúy (tức ca sĩ Đoàn Di Băng - DN1989). Ông Nguyễn Quốc Vũ là người đại diện pháp luật kiêm Phó tổng giám đốc của VB Universal. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã giải thể vào tháng 5/2022.

Doanh nghiệp tư nhân thế giới steak được thành lập vào tháng 3/2013. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, với vốn đầu tư của doanh nghiệp là 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Vũ cũng là chủ doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động.

Trướ đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ thường xuất hiện với hình ảnh một người chồng yêu chiều vợ hết mực. Doanh nhân này không tiếc tiền tặng quà cho vợ là ca sĩ Đoàn Di Băng những món quà như siêu xe, hàng hiệ… hay đưa đi du lịch khắp nơi.

Thậm chí, vợ chồng Đoàn Di Bằng còn chia sẻ xây biệt thự 400 tỷ đồng, trong đó có dành riêng tầng hầm để làm nơi để siêu xe.

Chồng Đoàn Di Băng bị bắt vì tội gì?

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, qua quá trình đấu tranh, 3 bị can đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khám xét tại hiện trường và trụ sở các công ty liên quan, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Đây được xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 07 lô số: 0010123 ngày sản xuất 04/01/2023, 0020623 ngày sản xuất 07/6/2023, 0031123 ngày sản xuất 16/11/2023, 0010124 ngày sản xuất 07/01/2024, 0020424 ngày sản xuất 16/4/2024, 0030624 ngày sản xuất 25/6/2024, 0040724 ngày sản xuất 13/7/2024, tiến hành phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra, xác minh vụ án.