Trước khi tăng vốn khủng, chủ đầu tư Saigon Marina IFC kinh doanh ra sao?

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Capitaland Tower báo lỗ gần 2.733 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 38 tỷ đồng.



Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức âm 7.046 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận âm 4.449 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm mạnh từ 22.069 tỷ đồng xuống còn 14.514 tỷ đồng sau một năm. Doanh nghiệp không công bố chi tiết các khoản nợ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là âm 2,06 lần.

Công ty TNHH Capitaland Tower chính là chủ đầu tư Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM.

Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi

Công trình này vừa được khánh thành và ra mắt vào ngày 19/8/2025, là một trong số 80 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc khánh thành Saigon Marina IFC cũng đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Saigon Marina IFC từng có tên là Landmark 60 Ba Son, nằm ở khu vực Ba Son, một vị trí chiến lược khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Công trình được giới thiệu cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2 trên khu đất hơn 6.000m2, là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM.

Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Về chủ đầu tư, Công ty TNHH Capitaland Tower được thành lập năm 2016 với tên gọi Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam và thuộc sở hữu của Tập đoàn Capitaland.

Năm 2017, doanh nghiệp được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Trung tâm tài chính quốc tế Sài Gòn Marina. Sau nhiều năm chậm triển khai, đến 2023, Tập đoàn Capitaland chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho các cổ đông trong nước, qua đó, dự án được đẩy nhanh tiến độ.

Ngày 8/8/2025, Capitaland Tower có bước tăng vốn điều lệ khủng từ 2.020 tỷ đồng lên 22.520 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ cấu cổ đông cũng thay đổi khi Chủ tịch HĐTV Lương Phan Sơn giảm sở hữu từ 95% xuống còn 8,5%, tương đương vốn góp 1.919 tỷ đồng; ông Nguyễn Mạnh Kiên và Nguyễn Tân Hưng mỗi người góp 0,224%.

Cổ đông mới nắm tới 91,03% vốn tương đương vốn góp 20.500 tỷ đồng là bà Lê Thị Huyền Linh (SN 1988).

Cùng với thay đổi cơ cấu cổ đông, Capitaland Tower cũng có Tổng giám đốc đồng thời là đại diện pháp luật mới là ông Nguyễn Diệp Anh. Ông Lương Phan Sơn vẫn là Chủ tịch HĐTV.

Ngoài nắm quyền chi phối tại Capitaland Tower, bà Lê Thị Huyền Linh còn là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Masterise Property và Tổng giám đốc Công ty TNHH Môi giới và Giải pháp Đầu tư Toàn cầu.



