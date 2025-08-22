Truy nã đặc biệt Trần Thiện Tâm sinh năm 1993

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP Đà Nẵng ngày 22/8 cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Thiện Tâm (SN 1993, nơi thường trú: 196/10 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: không rõ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, ngày 29/7/2025, CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Tâm về hành vi nêu trên. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 06/8/2025, Cơ quan điều tra ban hành quyết định truy nã. Hiện, Công an TP Đà Nẵng đề nghị Trần Thiện Tâm ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Quyết định truy nã đặc biệt - Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan Công an thông tin, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Khi phát hiện đối tượng, người dân có thể báo cho CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ Thiếu tá Trần Ngọc Quốc, Điều tra viên, số điện thoại 0903.54.54.14.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) ...

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) [bị bãi bỏ]

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.





