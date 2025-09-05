Truy nã Phạm Tuấn Anh sinh năm 1993

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội tối 5/9 cho biết vừa ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Tuấn Anh (SN 1993; HKTT: phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, chị T. (SN 1997, trú tỉnh Hưng Yên) đã nhiều lần chuyển khoản cho Phạm Tuấn Anh tổng cộng hơn 150 triệu đồng để nhờ xin giảm nhẹ hình phạt cho em trai. Tuy nhiên, Tuấn Anh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Đối tượng Tuấn Anh (trái) - Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 7/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (cũ) đã khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh. Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 27/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can.

Công an đề nghị, nếu phát hiện Phạm Tuấn Anh ở đâu, người dân báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (SĐT: 0972.178.968), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định.