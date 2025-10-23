TS. Võ Trí Thành: 'Giá bạc còn tăng mạnh hơn giá vàng, bạc mà không bạc lại rất hữu tình'

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược" diễn ra vào sáng 22/10, các chuyên gia đã cùng bình luận về thị trường vàng và kênh đầu tư bạc.

Theo chuyên gia Ngô Trí Long, giá vàng tăng do giá thế giới, địa chính trị bất ổn, kinh tế biến động. Vàng là tài sản trú ẩn, trong thời gian qua nhiều ngân hàng trung ương tập trung mua vàng. Giá vàng trong nước chênh với giá vàng thế giới quá cao, hiện tại khoảng từ 10 đến 11%.

Ông Long cho rằng để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cần thay đổi Nghị định 24 bằng nghị định mới. Hiện giờ đã có nghị định 232, tư duy quản lý mới rất rõ: theo nguyên lý thị trường. Cung không hợp với cầu, thị trường hiện đang phân tán.

Ông Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, người điều phối phiên thảo luận, đặt vấn đề, vàng có những ý nghĩa rất quan trọng phục vụ nhu cầu đầu tư, tích trữ, thậm chí giao dịch vì tính thanh khoản cao. Cùng với vàng, giá bạc cũng xác lập đỉnh lịch sử, tăng còn mạnh hơn giá vàng. Bạc mà không bạc, lại rất hữu tình. Vì sao bạc tăng giá như vậy? Với lịch sử biến động mạnh, giá bạc tăng cao liệu có bền?

TS. Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.

Bà Chu Phương, chuyên gia thị trường vàng bạc cho hay, giai đoạn vừa qua giá bạc cũng đã tăng tốc rất mạnh và biên độ lợi nhuận tính theo năm cao hơn vàng rất nhiều. Giống như vàng, giá bạc đã đạt đỉnh lịch sử ở mức 50 USD/ounce và có thời điểm lên đến 56 USD trước khi phiên giảm mạnh 21/10.

"Theo tôi, có tương đối nhiều yếu tố hỗ trợ sự tăng giá của bạc. Thứ nhất, bạc là nguyên liệu cho công nghệ xanh, pin năng lượng mặt trời, điện, xe điện, mà nhu cầu thực tế là có. Các nước như Mỹ, Trung Quốc hay Việt Nam đều đang hướng đến công nghệ xanh, nên nhu cầu bạc là thật.

Thứ hai, tương tự vàng, bạc được định giá bằng đồng USD. Khi đồng đô la Mỹ giảm giá, các hàng hóa được định giá bằng USD như bạc có xu hướng tăng. Hiện nay, đồng USD đang ở mức đáy kể từ cuối năm 2022 nên bạc đang được định giá bằng đồng tiền yếu hơn, dẫn đến việc tăng giá", bà Phương nói.

Cũng theo bà Phương, nếu đầu tư theo chu kỳ, khi một loại hàng hóa vượt đỉnh lịch sử thì giá thường tăng rất nhanh. Ở ngưỡng đỉnh 50 USD/ounce, tâm lý thị trường thường rất mạnh, đẩy giá lên cao. Khi bạc vượt ngưỡng này, sàn London thậm chí không còn bạc sẵn để giao cho nhà đầu tư, trong khi sàn vẫn còn hàng. Lý do là Mỹ coi đây là mặt hàng chiến lược. Tuy nhiên, Mỹ cũng đang đề xuất đánh thuế bạc, nên lượng bạc tồn kho ở sàn Mỹ vẫn nhiều. Còn tại London, khi bạc vượt 50 USD, lượng tồn kho chỉ còn 1/3 so với bình thường.

Theo góc nhìn kỹ thuật, trước đây, giới đầu tư thường áp dụng lý thuyết "mua ở hỗ trợ, bán ở kháng cự". Khi giá bạc lên 50 USD/ounce, một số tổ chức lớn và ngân hàng Mỹ đặt lệnh bán khống, tức là bán khi chưa sở hữu bạc, kỳ vọng giá giảm để mua lại ở mức thấp hơn và hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, thị trường không diễn biến như kỳ vọng. Khi bạc vượt 50 USD, những vị thế bán khống buộc phải đóng, tức là phải mua lại ở mức giá cao, khiến giá càng bị đẩy lên mạnh hơn. Nhà đầu tư vì thế càng FOMO, đổ tiền vào nhiều hơn.

"Trong khoảng từ 13 - 17/10 vừa qua, các quỹ tín thác vàng trên toàn cầu đã mua tới 59 tấn vàng, góp phần khiến giá vàng lập đỉnh nhanh như vậy. Các quỹ tín thác bạc cũng hành động tương tự, mua gần 100 tấn bạc, khiến thị trường càng khan hiếm và nhà đầu tư càng sôi động", bà Phương nói.

"Không vay mượn để đầu tư vàng, bạc"

Ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập FIDT kiêm Phó chủ tịch Chứng khoán APG chia sẻ, về quan điểm quản lý và phân bổ tài sản của FIDT thì vàng, bạc đã được đưa vào danh mục các kim loại quý và được đầu tư với tỷ trọng từ 5-10%.

Trên thực tế từ xưa đến nay, bạc vẫn là một loại trang sức, mặc dù so với vàng ít được ưu tiên hơn vì chưa phổ biến và ít thương hiệu tham gia. Sắp tới, bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp. Nhìn rộng ra trên thế giới, trong chu kỳ Tổng thống Donald Trump thì giá vàng và bạc biến thiên đồng pha, do đó việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy hoàn toàn có thể.

"Bạc vật chất được quan tâm gần đây khi giá liên tục tăng (tăng 64% kể từ đầu năm) và tâm lý nhiều nhà đầu tư khi so sánh với vàng. Trên thị trường hiện nay đã có một số các công ty cung cấp sản phẩm bạc tích trữ riêng như Tập đoàn vàng bạc Phú Quý, Sacombank – SBJ.. trong đó Phú Quý đang hợp tác với Bảo Tín Minh Châu, nhà vàng lớn nhất Hà Nội để phân phối các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi Phú Quý", ông Tuấn nói.

Ông Ngô Trí Long cho biết thêm: "vàng không bao giờ mất giá trị mà chỉ thay đổi chủ nhân", cần phân bổ hợp lý các kênh đầu tư. Đồng thời chia sẻ thêm: "Nếu có trong tay 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc. Tuy nhiên, chỉ nên đầu tư trong khả năng của mình, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư".