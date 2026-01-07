TSA: Công ty khai trương năm mới 2026 trên HOSE sau khi cùng lúc đạt hai mục tiêu lõi

Sáng nay (7/1), cổ phiếu TSA của CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn chính thức khai trương giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), trở thành mã đầu tiên niêm yết trên sàn này trong năm 2026. Giá tham chiếu phiên khai trương là 13.800 đồng/cp.

Cổ phiếu TSA "xông đất" HOSE năm 2026

Tiếng cồng vang lên trong sự kiện khai trương giao dịch cổ phiếu TSA sáng nay đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trên hành trình hơn 23 năm hình thành và phát triển của CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (Công ty Trường Sơn).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trường Sơn cho biết, việc chính thức niêm yết cổ phiếu TSA trên HOSE là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Công ty Trường Sơn, tham gia thị trường chứng khoán, đặc biệt là niêm yết trên HOSE, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cam kết mạnh mẽ về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực cao và định hướng phát triển bền vững. Đây không chỉ là cơ hội để nâng cao vị thế thương hiệu, mở rộng khả năng tiếp cận vốn, mà còn là trách nhiệm đối với cổ đông và xã hội.

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, niêm yết không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới – Giai đoạn tăng trưởng dựa trên chiến lược, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn cho các cổ đông. Tham gia thị trường chứng khoán là chúng tôi tiếp cận một không gian rộng mở hơn về vốn, quản trị và về trách nhiệm".

"Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty Trường Sơn xác định rõ, mục tiêu tối thượng là gia tăng giá trị doanh nghiệp một cách bền vững, minh bạch và chuyên nghiệp. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các nhà đầu tư không chỉ như người góp vốn, mà như những đối tác chiến lược cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển lâu dài nhằm mang lại giá trị bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và nền kinh tế Đất nước", Chủ tịch Công ty Trường Sơn nhấn mạnh trong phần phát biểu của mình.

Chia sẻ về định hướng hành động trong giai đoạn tới, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty Trường Sơn cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn, không ngừng đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông và gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Lãnh đạo Công ty Trường Sơn nhận Giấy chứng nhận niêm yết trên HOSE. Ảnh: TSA.

Nền tảng kinh doanh vững chắc với nhiều động lực tăng trưởng

Nhìn lại hành trang chuyển niêm yết sang sàn HOSE, Công ty Trường Sơn mang trên mình nền tảng hoạt động vững chắc được tích lũy qua nhiều năm. Doanh nghiệp hoạt động trong hai mảng chính là sản xuất cột, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và xây lắp điện.

Sản xuất cột và cọc bê tông ly tâm dự ứng lực là cốt lõi, góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Công ty đang sở hữu nhà máy sản xuất cột điện, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực, vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý 5S của Nhật Bản. Cột điện bê tông thương hiệu Trường Sơn được sử dụng rộng rãi trong các dự án hạ tầng.

Sản lượng cột, cọc bê tông của Công ty Trường Sơn tăng trưởng mạnh qua các năm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Công ty Trường Sơn đang xây dựng Xưởng sản xuất cọc, cột số 2 tại Khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình. Dự án có tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong nửa đầu năm nay.

Xưởng sản xuất số 2 công suất thiết kế khoảng 1 – 1,3 triệu mét dài mỗi năm. Ban lãnh đạo cho biết việc sớm đưa xưởng sản xuất mới vào hoạt động sẽ giúp Công ty Trường Sơn chủ động hơn trong đáp ứng các đơn hàng lớn, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác thị trường trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng duy trì ở mức cao ở cả hai khối công tư.

Xây lắp điện là mảng hoạt động quan trọng thứ hai. Công ty Trường Sơn chuyên thi công các công trình hạ tầng truyền tải điện, bao gồm đường dây truyền tải các cấp điện áp từ 110kV, 220kV đến 500kV, trạm biến áp đến 500kV và các hạng mục kết cấu thép liên quan với vai trò nhà thầu thi công chính.

Ngoài ra, công ty cũng đang chủ trương triển khai đầu tư vào các dự án trung tâm thương mại, nhằm phục vụ định hướng đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng lĩnh vực kinh doanh trong tương lai và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Kết quả kinh doanh khởi sắc của Công ty Trường Sơn (TSA) giai đoạn 2023 - 2025. Nguồn: Tổng hợp BCTC.

Lợi nhuận 2025 tăng trưởng 15%, mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng năm 2026

Với nền tảng vững mạnh được bồi đắp trên hành trình hơn 20 năm hoạt động, Công ty Trường Sơn đang trên đà phát triển. Quan sát 3 năm gần đây, công ty ghi nhận tín hiệu tích cực trong kết quả kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận liên tiếp bứt phá, đạt con số cao nhất kể từ khi hoạt động.

Theo kết quả kinh doanh ước tính, doanh thu thuần năm 2025 của Công ty Trường Sơn đạt hơn 713,3 tỷ đồng, tăng 9,3% và lợi nhuận tăng khoảng 15% so với 2024. Theo đó doanh nghiệp đã vượt kết quả kinh doanh đề ra trong năm 2025.

Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 652,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 77% và 135% so với năm 2023.

Việc cùng lúc hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2025 và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE ngay những ngày đầu năm 2026 đồng nghĩa rằng Ban lãnh đạo Công ty Trường Sơn thực hiện mục tiêu kép trong cam kết với cổ đông, hiện thực hóa hai chủ trương quan trọng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tiếp đà tăng trưởng và thể hiện rõ kế hoạch hành động như vừa nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty Trường Sơn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số trong năm 2026 với 800 tỷ đồng. Dựa trên những gì đã đạt được trước đó, việc doanh thu công ty cán mốc 1.000 tỷ đồng có thể là tương lai không xa.