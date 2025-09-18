TT AVIO: Giá trị sinh lời vượt trội cùng đặc quyền đàm phán thanh toán

Tọa lạc ngay điểm giao thương năng động của trục Tỉnh lộ 743C, phường Dĩ An, TPHCM; liền kề Quốc lộ 1K, Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 1 nối dài, TT AVIO được đánh giá cao về tiềm năng tăng trưởng, quỹ căn ngày càng giới hạn, mỗi cơ hội sở hữu TT AVIO đồng nghĩa với việc nắm giữ một giá trị sống khác biệt, khó tìm lại về sau.

Điều đặc biệt, TT AVIO mang đến một lợi thế hiếm đâu có được: "Đặc quyền đàm phán thanh toán – One on One", mở cơ hội sở hữu nhà, đầu tư sáng suốt trong bối cảnh thị trường liên tục leo thang. Theo đó, với phương án chỉ đóng 6 triệu/tháng không vay ngân hàng: Khách hàng đóng 20% trong 6 tháng, đến khi ký hợp đồng mua bán đóng thêm 10%, sau đó chỉ trả 6 triệu đồng/tháng đến ngày nhận nhà, số tiền được trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ. Không vay, không phải chịu áp lực nhận nợ.

Ngoài ra, khách hàng có thể đàm phán theo dòng tiền chủ động, tích luỹ thêm khi thanh toán nhiều hơn 6 triệu/tháng sẽ được hưởng chiết khấu đến 9%/năm.

Khách hàng cũng có thể chọn sự đồng hành từ ngân hàng, thanh toán 20%, sau đó không phải đóng thêm khoản nào trong 30 tháng. Nhờ vậy mà có thể chủ động tài chính trong thời gian vay nợ khi nhận nhà cho thuê ngay để có liền dòng tiền sinh lời.

Sống vững bền – đa thế hệ – gắn kết đa cảm xúc tại TT AVIO

Nếu tháp AVIS là điểm khởi đầu đầy cảm hứng thì tháp Orion là bước nâng tầm, đưa chuẩn mực sống tại TT AVIO lên một cấp độ mới chưa từng có, minh chứng cho triết lý "Next good" sẽ khiến bạn có một mái ấm để luôn muốn trở về giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Trong lần ra mắt này, tháp Orion mang đến các sản phẩm đa dạng từ 1-3PN tạo nên những chuẩn mực sống tôn vinh lối sống vững bền - đa thế hệ - gắn kết đa cảm xúc. Tất cả được liên doanh Nhật Bản kiến tạo hoàn hảo trong từng chi tiết.

Phong cách tinh tế của căn hộ 2PN1WC lấy cảm hứng thiết kế tựa Cloud Cove – ‘tổ ấm trên mây’, nơi ánh sáng tự nhiên phản chiếu mọi góc nội thất mang lại cảm giác hài hòa, bình yên. Đặc biệt cách bố trí thông minh giúp phòng khách, bàn ăn và bếp hòa làm một, tôn vinh "trái tim của tổ ấm", xóa bỏ ranh giới giữa các khu vực.

Không những vậy, 1 phòng ngủ phụ tạo nên khác biệt và thu hút sự sáng tạo, nơi vừa có thể học tập kết hợp vui chơi cho trẻ con. Màu sắc tươi sáng, từng đường nét liền mạch, nội thất đa năng giúp tối ưu diện tích. Mọi thành viên có thể quây quần bên nhau, tiếng cười sẽ tràn ngập, lưu giữ những kỷ niệm đẹp khó quên.

Đây chính là "tinh hoa" mà ít dự án cùng phân khúc làm được: một căn hộ vừa tầm về diện tích và tài chính cho gia đình trẻ hoặc người độc thân, mở ra một chuẩn mực sống cao cấp, giản dị mà tinh tế.

Không gian hài hòa của căn hộ 2PN1WC tại TT AVIO tháp ORION

Nếu Cloud Cove dành cho gia đình trẻ thì căn hộ 2PN – 2WC mang concept Peaceful Haven chính là "thiên đường bình yên vô giá" cho gia đình đa thế hệ. Không chỉ là sự mở rộng về diện tích, mà còn là sự nâng cấp trải nghiệm sống, nơi cuộc sống đa thế hệ viên mãn, dung hòa sự khác biệt, nuôi dưỡng tâm hồn và gắn kết bền chặt.

Phòng khách mở rộng đưa ánh sáng tràn ngập vào ngôi nhà, kết nối liền mạch bếp và bàn ăn, từng bữa cơm trở thành sợi dây kết nối vô hình nâng niu cảm xúc đa thế hệ thành viên. Hai phòng ngủ tách biệt tinh tế cùng nhà vệ sinh riêng, mỗi thành viên có thể tận hưởng sự riêng tư tối đa mà không rời xa vòng tay gia đình.

Gam màu trung tính, ánh sáng dịu nhẹ và vật liệu ấm áp tạo cảm giác an toàn, hoà hợp. Đây chính là tổ ấm lý tưởng cho những gia đình nhiều thế hệ – nơi ông bà, cha mẹ và con trẻ có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Không gian chan hòa của căn hộ 2PN2WC – Peacful Heaven tại TT AVIO tháp ORION

Chuẩn mực Nhật Bản – Bảo chứng cho chất lượng

Không gian sống tại Orion không chỉ dừng ở bốn bức tường, mà được mở rộng với 89 tiện ích nội khu, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho mọi lứa tuổi. Trẻ nhỏ có kid club, công viên đa thế hệ Amazone Park, hồ bơi thiếu nhi – môi trường vui chơi và phát triển toàn diện. Người trưởng thành tìm thấy năng lượng tại trung tâm Fitness & Yoga, spa, phòng công nghệ sáng tạo, media club, top cinema, co-working space… giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Người lớn tuổi tìm niềm vui ở công viên xanh, đường dạo bộ, không gian cộng đồng an yên và gắn kết.

Ở Orion, mọi thế hệ đều có khoảng trời riêng, nhưng vẫn hội tụ trong một cộng đồng văn minh, bền vững. Mọi căn hộ đều được bàn giao vật liệu cao cấp, trang thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu. Sàn gỗ ấm dưới bàn chân, khóa Yale đa chức năng an toàn tuyệt đối, tủ bếp An Cường full trần gọn gàng, bếp từ và máy hút mùi Hafele giúp nâng tầm giá trị sống đỉnh cao.

Thành công của Orion còn đến từ chất lượng xây dựng của nhà thầu Top đầu Việt Nam - Ricons bảo chứng cho tiến độ và chất lượng vượt trội. Sự hiện diện của Anabuki – thương hiệu Nhật Bản hơn 60 năm kinh nghiệm quản lý vận hành mang lại dịch vụ chuyên nghiệp, mỗi ngày tại TT AVIO thì gia chủ đều được quan tâm và chăm sóc tận tình.

Và hơn hết, Liên danh Nhật Bản Cosmos Initia – TT Capital – Koterasu Group với hơn 50 năm phát triển hơn 2000 dự án trên khắp thế giới, mang kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu địa phương để kiến tạo nên triết lý "Next Good – sống tốt hơn mỗi ngày", sẽ là bảo chứng cho pháp lý vững vàng, tầm nhìn bền vững lâu dài và tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Nếu AVIS đã từng tạo nên một cơn sốt chấn động thị trường, thì Orion chính là sự tiếp nối nâng tầm – khẳng định vị thế TT AVIO như một dự án hiếm hoi hội tụ đầy đủ giá trị sống và giá trị đầu tư. Khi giá trị khu vực và dự án liên tục được tái định hình, những ai nắm bắt sớm sẽ là người hưởng trọn lợi thế vượt trội trong tương lai.