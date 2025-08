TTC AgriS bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, MCK: SBT) đã có quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng Linh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc - Ban Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 1/8/2025 đến 31/7/2026.

Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Nguyễn Đức Hùng Linh được phân công theo quy định của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: SBT

Liên quan đến vấn đề nhân sự, trước đó, SBT đã có quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Thái Văn Chuyện kể từ ngày 29/7/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 36 tháng.

Doanh nghiệp cũng tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Quốc Thảo tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty với thời hạn bổ nhiệm là 36 tháng.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý IV niên độ 2024-2025 theo báo cáo hợp nhất ghi nhận mức giảm 26 tỷ đồng, tương ứng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Phía doanh nghiệp cho biết, sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, kéo theo nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế suy yếu. Đặc biệt, thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới từ Hoa Kỳ và sự suy giảm sức mua từ Trung Quốc, dẫn đến doanh thu bán hàng thuần giảm mạnh 28%, tương đương 2.630 tỷ đồng. Hệ quả là lợi nhuận gộp cũng giảm tương ứng 376 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty đã thực hiện tối ưu hóa danh mục đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả sinh lời. Việc tận dụng xu hướng giảm lãi suất trên thị trường giúp chi phí lãi vay giảm 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34%, phản ánh những cải tiến tích cực trong công tác quản trị và vận hành.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV niên độ 2024-2025 trên báo cáo riêng giảm 12 tỷ đồng, tương đương 21% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chính của công ty do ảnh hưởng từ thị trường chung dẫn đến doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 35% so với cùng kỳ.