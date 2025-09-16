Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, MCK: SBT) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 40,7 triệu cổ phiếu; tương ứng tỷ lệ phát hành 4,87% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 407 tỷ đồng.

50% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành và 50% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2025, Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 15/8/2025, Nghị quyết HĐQT số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 8/2025, TTC AgriS công bố bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới, nâng tổng số thành viên ban lãnh đạo lên 7 người.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Hùng Linh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc khối đầu tư của TTC AgriS. Theo giới thiệu, ông Linh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư chiến lược, từng làm việc tại SSI, PVI Asset Management và SK Việt Nam.

Ở vị trí mới, ông Linh sẽ phụ trách chiến lược đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả tài chính và phát triển AgriS thành một doanh nghiệp kết hợp giữa nông nghiệp và tài chính dựa trên nền tảng số.

TTC AgriS cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc khối cung ứng. Trước khi gia nhập AgriS, bà Phương từng làm việc trong lĩnh vực chuỗi cung ứng tại một số tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp F&B lớn trong nước.

Nhiệm vụ chính của bà Phương tại AgriS là xây dựng hệ thống cung ứng có khả năng đáp ứng các yêu cầu mở rộng quy mô và tốc độ vận hành.

Các quyết định về nhân sự được đưa ra trong bối cảnh TTC AgriS đang củng cố bộ máy vận hành để phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Về định hướng tương lai, AgriS đặt mục tiêu đạt doanh thu 60.000 tỷ đồng vào 2030 và hướng tới trung hòa carbon (Net Zero) vào 2035. Công ty tiếp tục theo đuổi mô hình hợp tác "5 nhà" gồm Nhà nước, Nhà nông, Nhà khoa học, Doanh nghiệp và Định chế tài chính – mô hình được nhiều địa phương áp dụng trong quá trình phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.



