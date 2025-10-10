TTC được vinh danh trong top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới

Top 40 doanh nghiệp tư nhân đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước

Chương trình nằm trong Đề án truyền thông "Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Lễ vinh danh diễn ra ngày 08/10/2025 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội thảo "Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng".

Đại diện Tập đoàn TTC đón nhận biểu trưng tôn vinh từ Ban tổ chức.

Danh sách 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được bình chọn bởi Hội đồng gồm các Đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan báo chí. Với tinh thần độc lập, khách quan, công tâm và trách nhiệm, Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện về quy mô, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

Tập đoàn đa ngành với định hướng phát triển bền vững

Trải qua 46 năm hình thành và phát triển, TTC kiến tạo hệ sinh thái kinh tế xanh - bền vững. Dưới sự dẫn dắt của hai Nhà sáng lập - Doanh nhân Đặng Văn Thành và Huỳnh Bích Ngọc, TTC không ngừng củng cố nền tảng phát triển, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành, khẳng định vị thế thương hiệu.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC, trình bày kiến nghị của Tập đoàn TTC tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào chiều 16/9/2025 tại Hà Nội.

TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành, với hơn 120 đơn vị trực thuộc, hoạt động tại các tỉnh thành trên cả nước và Lào, Campuchia, Singapore, Úc. Với định hướng phát triển bền vững, TTC áp dụng các chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị minh bạch), hướng tới mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

TTC là một trong 21 doanh nghiệp, đại diện cho gần 1 triệu doanh nghiệp tư nhân trên cả nước, vinh dự được tham gia giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đến Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Việc được bình chọn là một trong top 40 doanh nghiệp tư nhân đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình gần nửa thế kỷ phát triển của TTC, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Thành tựu này góp phần cổ vũ và lan tỏa niềm tin, để TTC nói riêng và doanh nghiệp tư nhân nói chung cùng các thành phần kinh tế khác vững bước trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.