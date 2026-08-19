Lời khuyên cho những gia đình đang dùng máy sấy quần áo

Máy sấy quần áo đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các gia đình, đặc biệt ở chung cư, nhà phố ít chỗ phơi hoặc những gia đình có trẻ nhỏ và lượng quần áo cần xử lý mỗi ngày khá lớn. Chỉ cần chuyển quần áo từ máy giặt sang máy sấy, sau một chu trình đã có thể lấy ra để mặc hoặc cất vào tủ, nhờ đó việc giặt giũ trở nên chủ động hơn đáng kể. Thế nhưng, sử dụng máy sấy không đơn giản là cho toàn bộ quần áo vào lồng rồi bấm nút. Từ lượng đồ trong mỗi mẻ, cách phân loại đến việc vệ sinh bộ lọc đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động. Nếu nhà đang sử dụng máy sấy thường xuyên, có một số lời khuyên rất đáng lưu ý.

1. Đừng cố nhồi thật nhiều quần áo vào một mẻ

Tâm lý khá phổ biến khi dùng máy sấy là cố cho thật nhiều đồ vào cùng lúc để khỏi phải chạy thêm một mẻ. Tuy nhiên, quần áo cần có khoảng trống trong lồng để đảo và tiếp xúc với luồng khí nóng. Khi lượng đồ quá lớn, chúng dễ cuộn thành một khối, không khí khó lưu thông và độ ẩm thoát ra chậm hơn. Kết quả là một mẻ tưởng tiết kiệm thời gian lại có thể phải chạy lâu hơn, thậm chí kết thúc chu trình nhưng những món đồ dày vẫn còn ẩm. Vì vậy, người dùng nên tuân thủ khối lượng sấy mà nhà sản xuất quy định và lưu ý rằng khối lượng tối đa còn có thể khác nhau tùy chương trình. Cũng không nên mặc định máy giặt được bao nhiêu kg thì có thể chuyển nguyên lượng quần áo đó sang máy sấy. Khối lượng phù hợp cần dựa vào thông số của chính chiếc máy sấy đang sử dụng.

2. Không phải quần áo nào giặt được cũng có thể cho vào máy sấy

Đây là điều rất dễ bị bỏ qua. Sau khi máy giặt kết thúc, nhiều người có thói quen chuyển cả mẻ quần áo sang máy sấy mà không phân loại lại. Trong khi đó, khả năng chịu nhiệt và chuyển động quay của từng chất liệu không giống nhau.

Cách đơn giản nhất là kiểm tra nhãn chăm sóc trên quần áo. Những món có ký hiệu không được sấy bằng máy cần được lấy riêng. Một số chất liệu hoặc trang phục có chi tiết đặc biệt cũng có thể yêu cầu nhiệt độ thấp hay phương pháp làm khô khác để tránh co rút, biến dạng hoặc hư hỏng. Đặc biệt, quần áo từng dính dầu, xăng, dung môi hoặc các chất dễ cháy không nên tùy tiện đưa vào máy sấy. Nếu gặp trường hợp này, người dùng cần làm theo hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất thiết bị và hướng dẫn xử lý của sản phẩm liên quan.

3. Vệ sinh bộ lọc xơ vải đều đặn

Nếu chỉ nhớ một việc sau mỗi lần sử dụng máy sấy, đây nên là việc được ưu tiên. Trong quá trình sấy, xơ vải, tóc và các sợi nhỏ tách khỏi quần áo sẽ được giữ lại ở bộ lọc. Chỉ sau một vài mẻ, người dùng đã có thể nhìn thấy một lớp xơ khá rõ. Khi bộ lọc tích tụ quá nhiều xơ vải, luồng khí của máy có thể bị ảnh hưởng, từ đó làm giảm hiệu quả sấy. Quan trọng hơn, xơ vải là vật liệu dễ cháy, vì vậy việc vệ sinh bộ lọc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất còn là một phần quan trọng trong sử dụng máy an toàn. Vị trí và cách tháo bộ lọc có thể khác nhau tùy model. Do đó, thay vì chờ đến khi xơ vải đóng thành lớp dày mới vệ sinh, người dùng nên kiểm tra và làm sạch theo tần suất được hướng dẫn cho chiếc máy của mình, thường là sau mỗi chu trình hoặc theo khuyến cáo cụ thể của hãng.

4. Phân loại đồ trước khi sấy sẽ hiệu quả hơn

Một chiếc khăn tắm dày và một chiếc áo sơ mi mỏng có thời gian khô rất khác nhau. Nếu gom tất cả vào cùng một mẻ, máy có thể phải tiếp tục hoạt động chỉ vì một vài món đồ vẫn giữ nhiều độ ẩm, trong khi những món mỏng đã khô từ trước. Bởi vậy, nếu có điều kiện, gia đình nên sấy những món có độ dày và chất liệu tương đối giống nhau trong cùng một mẻ. Khăn tắm, ga giường và quần áo dày có thể tách khỏi áo mỏng hoặc đồ nhẹ. Cách làm này cũng giúp việc lựa chọn chương trình và nhiệt độ phù hợp trở nên dễ dàng hơn. Trước khi cho đồ vào máy, bạn cũng nên gỡ những món đang xoắn chặt vào nhau sau quá trình giặt. Một vài phút phân loại có thể giúp quần áo đảo đều hơn thay vì tạo thành một khối lớn trong lồng sấy.

5. Đừng mặc định nhiệt độ càng cao thì quần áo càng nhanh khô

Chọn mức nhiệt cao nhất có vẻ là cách nhanh nhất để kết thúc một mẻ sấy, nhưng không phải loại vải nào cũng phù hợp với nhiệt độ cao. Nhiệt quá lớn có thể làm một số loại quần áo co lại, ảnh hưởng đến sợi vải hoặc làm giảm tuổi thọ của những chi tiết co giãn. Vì vậy, chương trình sấy nên được lựa chọn dựa trên loại quần áo thay vì chỉ dựa vào mong muốn “sấy càng nhanh càng tốt”. Với máy có cảm biến độ ẩm, các chương trình tự động còn có thể nhận biết tình trạng của quần áo và điều chỉnh thời gian sấy phù hợp, nhờ đó hạn chế việc máy tiếp tục chạy khi đồ đã đủ khô. Nếu thường xuyên lấy quần áo ra trong tình trạng quá nóng, quá khô hoặc dễ nhăn, đây cũng là lúc nên kiểm tra lại chương trình đang sử dụng thay vì mặc định chiếc máy có vấn đề.

6. Đừng quên khu vực xung quanh và các bộ phận cần bảo dưỡng

Bộ lọc xơ vải là nơi cần chú ý thường xuyên nhất nhưng không phải vị trí duy nhất cần được chăm sóc. Tùy loại máy, người dùng còn có thể phải vệ sinh bộ trao đổi nhiệt, bình chứa nước ngưng hoặc những bộ phận khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với máy sấy thông hơi, đường ống thoát khí cần được lắp đặt đúng và kiểm tra để tránh tình trạng xơ vải tích tụ hoặc luồng khí bị cản trở. Với máy sấy ngưng tụ hay bơm nhiệt, cách vệ sinh và bảo dưỡng lại khác. Vì vậy, hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị vẫn là căn cứ phù hợp nhất để biết bộ phận nào người dùng có thể tự vệ sinh và bộ phận nào nên để kỹ thuật viên xử lý. Khu vực đặt máy cũng cần thông thoáng theo yêu cầu lắp đặt, không chất đồ che kín các khe thông gió và không tận dụng nóc máy hay khoảng sát máy để chất quá nhiều vật dụng.