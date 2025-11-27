Từ chối công nghệ Trung Quốc dù giá chỉ bằng nửa, tin chọn công nghệ châu Âu nhưng không ngờ phải hủy, dự án 665 triệu USD không thể tiến hành

Ảnh minh họa

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ Trung Quốc, tàu đường sắt cao tốc Trung Quốc trở nên rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã giúp nhiều nước xây dựng đường sắt cao tốc, giúp các nước khác trải nghiệm “tốc độ của Trung Quốc”.

Theo Reuters, năm 2024, Công ty Đầu máy xe lửa CRRC (Trung Quốc) dự định ký hợp đồng cung cấp 20 đoàn tàu cao tốc trị giá 610 triệu euro (khoảng 658 triệu USD) cho Bulgaria, nhưng quốc gia này đã chọn công nghệ của Tây Ban Nha, bỏ qua Trung Quốc.

RailwayPro cho biết, trong đợt đấu thầu thứ hai cung cấp 20 đoàn tàu cao tốc, Bulgaria muốn thu hút những nhà sản xuất lớn nhất, nhưng thời hạn giao hàng quá khắt khe đã khiến nhiều đơn vị tham gia tiềm năng e ngại. Lúc này, chỉ có hai công ty - Talgo của Tây Ban Nha và CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. của Trung Quốc tham gia. Giá thầu của công ty Tây Ban Nha là 600 triệu euro, và công ty Trung Quốc là 303 triệu euro. Sự chênh lệch giá gấp đôi làm phát sinh một số vấn đề. Cuối cùng, Bulgaria chọn công nghệ của Tây Ban Nha.

Các cuộc đàm phán tiếp tục với công ty Tây Ban Nha, nhưng hóa ra lời đề nghị giao 20 đoàn tàu mới của công ty này sẽ dài hơn 33 tháng do Bulgaria đặt ra. Do đo, cuộc đấu thầu đã bị hủy bỏ.

Hiện nay, Tây Ban Nha sở hữu hệ thống đường sắt cao tốc lớn thứ 2 thế giới. Tuyến cao tốc Tây Ban Nha được áp dụng hệ thống tín hiệu, điều khiển hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Hệ thống này giúp quản lý tốc độ, bảo đảm an toàn và tương thích khi tàu từ các nước khác hoặc châu Âu chạy trên mạng lưới.﻿

Trong khi đó, công nghệ tàu cao tốc của Trung Quốc thuộc top đầu thế giới. Hiện nay, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 40.000 km, gần gấp đôi tổng số của tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc được đánh giá như một “ngôi sao đang lên”, phản ánh sự bứt phá về công nghệ và mở rộng thần tốc của Trung Quốc. Từ việc nhập khẩu công nghệ từ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc đã nhanh chóng làm chủ, cải tiến và vượt lên. Dòng tàu Fuxing Hao hiện tại là biểu tượng của công nghệ Trung Quốc, vận hành ổn định ở 350 km/h, với độ an toàn và thoải mái hàng đầu.

Chỉ trong chưa đầy 20 năm, Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới phủ khắp các thành phố lớn, với tốc độ và quy mô vượt xa mọi đối thủ. Hệ thống vé điện tử giúp mua vé chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Hơn nữa, hệ thống điều hành thông minh giúp Trung Quốc vận hành hàng triệu lượt khách mỗi ngày mà vẫn trơn tru. Không chỉ kết nối thành phố lớn, Trung Quốc còn mở rộng cao tốc đến các vùng nông thôn, giúp giảm khoảng cách giàu nghèo và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Ngày nay, Trung Quốc không chỉ dẫn đầu về quy mô, mà còn đang xuất khẩu công nghệ đường sắt cao tốc ra thế giới, từ Đông Nam Á đến châu Âu.

Trong công nghệ đường sắt cao tốc, Trung Quốc hiện đang làm chủ 5 công nghệ lõi. Cụ thể, 5 công nghệ lõi này là công nghệ thiết kế đường sắt thông minh EMU, công nghệ xây dựng thông minh, công nghệ điều khiển tàu tự động, công nghệ cung cấp điện và công nghệ quan sát lộ trình.

Trong đó, công nghệ điều khiển tàu được Trung Quốc ứng dụng một loạt các công nghệ hiện đại nhất. Tàu cao tốc di chuyển với tốc độ cao hơn nhiều so với tàu thường nên cần có hệ thống điều khiển hoàn thiện hơn để đảm bảo an toàn.

Trung Quốc đã phát triển một số lượng lớn thiết bị và công nghệ điều khiển tiên tiến chuyên dụng cho đường sắt tốc độ cao, bao gồm cả công nghệ điều độ tự động bằng máy tính. Nếu tàu cao tốc dừng đột ngột trên đường ray, nó sẽ tự động gửi tín hiệu đến hệ thống điều độ đường sắt và hệ thống sẽ đánh dấu đoạn đường và đóng lại để ngăn các đoàn tàu khác đi vào, đảm bảo không xảy ra sự cố khi hệ thống tàu đang hoạt động.

Ngoài ra, tàu đường sắt cao tốc của Trung Quốc cũng sử dụng thiết bị và công nghệ chống nhiễu tiên tiến để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.