Tự chuyển mục đích sử dụng đất có được cấp đổi Giấy chứng nhận?

Ông Dương Thế Ngọc (Đồng Tháp) hỏi, trường hợp đã có Giấy chứng nhận, nay có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) và thuộc trường hợp phải xin phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 thì có được thực hiện hồ sơ đăng ký biến động để được cấp Giấy chứng nhận từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp (đất ở…) và thuộc trường hợp phải xin phép hay không?

Hay quy định đăng ký đất theo điểm b khoản 6 Điều 25 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP chỉ nhằm mục đích đăng ký biến động trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất và chỉ cập nhật vào hồ sơ địa chính để cơ quan nhà nước quản lý theo dõi và không thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận thay đổi mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận đã cấp?

Do việc thực hiện quy định trên ở một số địa phương cấp huyện (nay là cấp xã) còn bất cập, chưa thống nhất về cách làm và cách hiểu. Một số địa phương cho phép dựa vào quyết định xử phạt để thực hiện biến động từ đất nông nghiệp sang đất ở… mà không cần quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép; một số địa phương lại yêu cầu có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mới được cấp Giấy chứng nhận thay đổi mục đích sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 25 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất (tức là đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trước ngày 1/7/2014 (Điều 25 này quy định chi tiết khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024), trong đó, tại điểm b khoản 6 Điều 25 quy định: "Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 29 và Điều 37 của Nghị định này".

Tại Điều 29 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP có quy định hồ sơ nộp khi đăng ký biến động đất đai, trong đó tại khoản 3 Điều 29 quy định: "Một trong các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này".

Tại khoản 21 Điều 30 quy định: "Trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 25 của Nghị định này thì nộp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có thể hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký đất đai; chứng từ nộp phạt của người sử dụng đất".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 và đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như ông Ngọc hỏi được thực hiện theo hồ sơ đăng ký biến động đất đai (thành phần hồ sơ nộp bao gồm quyết định xử phạt, chứng từ nộp phạt, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đơn đăng ký biến động đất đai) để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất sau khi đã tự ý chuyển mục đích sử dụng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin được thông tin một số quy định để ông biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.