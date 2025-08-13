Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự doanh CTCK bất ngờ mua ròng hàng trăm tỷ trong phiên 13/8, mã nào là tâm điểm "gom hàng"?

13-08-2025 - 17:37 PM | Thị trường chứng khoán

Ngược chiều khối ngoại, tự doanh CTCK trở lại mua ròng trên HOSE.

Tiếp đà tăng trưởng, thị trường ghi nhận sắc xanh ngay đầu phiên giao dịch 13/8. Tuy nhiên, chỉ số chính VN-Index sau đó đã chịu áp lực điều chỉnh ghi nhiều mã vốn hoá lớn bị bán mạnh ở vùng giá cao. VN-Index điều chỉnh mạnh về 1.585 điểm trước khi phục hồi trở lại. Kết phiên VN-Index tăng 3,38 điểm (+0,21%) lên mức 1.611,6 điểm. ﻿Khối ngoại tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.551 tỷ đồng trên toàn thị trường, tâm điểm loạt cổ phiếu Bluechips.

Ngược chiều, tự doanh CTCK trở lại mua ròng với giá trị 253 tỷ đồng trên sàn HoSE.

FUEVFVND được mua ròng mạnh nhất với giá trị 99 tỷ đồng, kế đến là GEE (83 tỷ) và SHB (76 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như VSC (43 tỷ), MWG (28 tỷ), VPB (26 tỷ), GVR (26 tỷ), LPB (25 tỷ), VIB (23 tỷ) và CTG (23 tỷ đồng) cũng được khối CTCK mua ròng mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị 131 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VNM và PNJ, lần lượt bị bán ròng 60 tỷ và 25 tỷ đồng. Một số cổ phiếu lớn khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIC (-21 tỷ), VHM (-19 tỷ), SSI (-18 tỷ), MSN (-17 tỷ), PLX (-15 tỷ), VCI (-13 tỷ) và VJC (-11 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

