Tự doanh CTCK bất ngờ trở lại mua ròng cổ phiếu trong phiên 23/10, ngược chiều "xả" hàng trăm tỷ tại 2 mã

23-10-2025 - 17:16 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK trở lại mua ròng 225 tỷ đồng trên HOSE.

Sau 2 phiên hồi phục, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp, với ảnh hưởng tích cực của số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, VN-Index tăng 8,56 điểm (+0,51%) lên mức 1.687,06 điểm, hướng đến kháng cự 1.700 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.451 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, HPG và MBB được mua ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 97 tỷ và 96 tỷ đồng. Theo sau là VPB và MSN cùng đạt 60 tỷ, TCB (51 tỷ), VIC (40 tỷ), VHM (31 tỷ), VNM (25 tỷ), LPB (25 tỷ) và STB (24 tỷ đồng) – đều ghi nhận lực mua ròng đáng kể từ khối tự doanh CTCK. 

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -123 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (-113 tỷ), HDG (-93 tỷ), FRT (-43 tỷ) và YEG (-14 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng chú ý như HVN (-14 tỷ), VIB (-6 tỷ), GEE (-4 tỷ), FUEVFVND (-4 tỷ) và NAB (-2 tỷ đồng).


