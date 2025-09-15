Tự doanh CTCK tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần, ngược chiều "gom" mạnh một cổ phiếu Bluechips

Sau tuần phục hồi tốt, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm phiên đầu tuần 15/9 với thanh khoản ở mức trung bình. VN-Index chịu áp lực rung lắc trong phiên trước khi nới rộng đà tăng về cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 17,64 điểm (+1,06%) lên mức 1.684,90 điểm, hướng đến vùng đỉnh cũ đầu tháng 9. Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.402 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Tự doanh CTCK bán ròng 161 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng tại HPG với giá trị 88 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (-65 tỷ), VCG (-49 tỷ), MSN (-47 tỷ) và ACB (-43 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như DGC (-34 tỷ), VCB (-17 tỷ), VNM (-16 tỷ), VTP (-13 tỷ) và VHM (-12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng 119 tỷ đồng. SSI đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 41 tỷ đồng, theo sau là VIB (34 tỷ), E1VFVN30 (20 tỷ), STB (19 tỷ), MWG (10 tỷ), VIX (10 tỷ), FUEVFVNĐ (9 tỷ), VIP (6 tỷ) và PVT (4 tỷ đồng).