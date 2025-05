Từ đối tượng Lê Minh Thiện, công an bắt Nguyễn Trung Nghĩa

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 17/5 cho biết, Công an phường Trảng Dài vừa bắt giữ 02 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 13/5, Tổ tuần tra Công an phường Trảng Dài, phát hiện đối tượng Lê Minh Thiện (24 tuổi, thường trú tại số nhà 44, tổ 10, khu phố 3, P. An Bình, Tp. Biên Hòa) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện Thiện đang cất giấu trong túi quần 1 túi ma tuý đá. Qua khai thác đối tượng khai nhận vừa mua của Nguyễn Trung Nghĩa (33 tuổi, thường trú tại số nhà 269/1, tổ 7, khu phố 1, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa) với giá 200.000 đồng để sử dụng.

Đối tượng Thiện tại cơ quan công an - Ảnh: CA Đồng Nai

Ngay sau đó, Công an phường kiểm tra hành chính nhà không số tại tổ 20, khu phố 3A, P. Trảng Dài (nơi Nghĩa đang có mặt tại đó), phát hiện trong túi quần treo trên tường nhà vệ sinh có 2 gói ma tuý đá, trên bàn trang điểm còn có 20 túi zip và 1 cân tiểu ly điện tử để phân chia ma tuý.



Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận mua ma tuý đá tại khu vực cầu Bờ Kè suối Săn Máu thuộc khu phố 2A, P. Trảng Dài mang về nhà sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện thì bị bắt giữ. Qua test nhanh, Nghĩa và Thiện đều dương tính với ma tuý đá.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.