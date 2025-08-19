Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tử hình người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương

19-08-2025 - 17:15 PM | Xã hội

Do nợ nần, Nguyễn Thị Kiều Phương đã ra tay sát hại người hàng xóm để cướp tài sản.

Ngày 19/8, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ngụ xã Long Kiến) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại tòa hôm nay Phương khóc, nói ăn năn hối hận, cho rằng bị chủ nợ thúc ép nên làm liều, thông tin này được đăng tải trên báo VnExpress.

Tử hình người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương khóc nghẹn tại tòa (Ảnh: Người lao động).

Trước đó, Công an tỉnh An Giang thông tin, vào khoảng 8h ngày 18/2, người dân phát hiện một xác chết là nam giới nằm dưới đám lục bình cặp bờ sông ông Chưởng thuộc tổ 02, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn T. (74 tuổi, trú tại ấp Long Định, xã Long Kiến). Qua khám nghiệm, điều tra ban đầu nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ và bị cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Vào khoảng 1h sáng cùng ngày, ông T. đạp xe đến chợ Mương Tịnh (cách nhà khoảng 1km), để phụ giúp vợ và con dâu giao thịt heo, chả cá cho khách sau đó không trở về nhà đến khi phát hiện thi thể.

Nguyễn Thị Kiều Phương bị bắt sau 48h gây án.

Tử hình người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Kiều Phương thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Phương khi đó làm nghề bán bún riêu, về động cơ gây án, Phương khai rằng, do vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt, không có khả năng chi trả, Phương biết ông T. có đeo nhiều nữ trang, hàng ngày khoảng 2h sáng, ông T. đạp xe từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng nên Phương nảy sinh ý định giết ông T. để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện hành vi, Phương điều khiển xe mô tô mang theo 1 cây dao và 1 cây búa dùng để đập thịt đi tìm ông T.

Khi đến khu vực tổ 2, ấp Long Hòa 1, Phương phát hiện ông T. nên cả 2 dừng xe lại nói chuyện.

Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, Phương dùng búa đập nhiều cái vào vùng đầu và dùng dao sát hại ông T.

Khi thấy nạn nhân đã chết, Phương tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên tay của ông T. rồi đi về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Đến sáng 18/2, Phương đem 3 chiếc nhẫn vừa cướp của ông T. đi bán được trên 33 triệu đồng. Số tiền trên, một phần Phương đem trả nợ, số còn lại đem về nhà cất giấu.

Tử hình người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID

Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID Nổi bật

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức Nổi bật

Bộ Y tế cảnh báo

Bộ Y tế cảnh báo

16:25 , 19/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 19-8: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Quảng Nam...

Kết quả xổ số hôm nay, 19-8: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Quảng Nam...

16:17 , 19/08/2025
Camera ghi lại cảnh tài xế Mercedes xông vào nhà đánh người sau khi bị nhắc chuyện đỗ xe

Camera ghi lại cảnh tài xế Mercedes xông vào nhà đánh người sau khi bị nhắc chuyện đỗ xe

15:30 , 19/08/2025
Hà Nội thiết lập trung tâm đặc biệt trong sự kiện trọng đại, tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp

Hà Nội thiết lập trung tâm đặc biệt trong sự kiện trọng đại, tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp

15:15 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên