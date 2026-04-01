Từ hôm nay, BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank… chính thức ngừng một loại dịch vụ: Nhiều giao dịch chuyển/nhận tiền có thể bị từ chối

Từ ngày 1/4/2026, theo quy định tại Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank… đã đồng loạt dừng tính năng đặt biệt danh (nickname/alias) cho tài khoản thanh toán. Đây là thay đổi bắt buộc nhằm chuẩn hóa thông tin giao dịch, nhưng cũng có thể khiến không ít người dùng gặp trục trặc nếu vẫn sử dụng thông tin cũ.

Theo quy định mới, khi thực hiện giao dịch, ngân hàng phải hiển thị đúng và đầy đủ tên chủ tài khoản và số tài khoản theo thông tin đã đăng ký trong hợp đồng mở tài khoản. Những thông tin này cũng bắt buộc phải xuất hiện chính xác trên các chứng từ thanh toán như biên lai, sao kê hoặc lịch sử giao dịch.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2026. Điều đó đồng nghĩa, sau thời điểm này, các ngân hàng sẽ phải dừng việc cho phép sử dụng biệt danh (nickname/alias) để thay thế tên thật hoặc số tài khoản trong quá trình giao dịch.

Trước đây, nhiều ngân hàng đã triển khai tính năng đặt biệt danh nhằm giúp khách hàng dễ nhớ tài khoản, đặc biệt với những người thường xuyên nhận/chuyển tiền. Có thể kể đến các dịch vụ như “Tài khoản Như ý” (BIDV), “Quản lý Nickname” (Agribank), “Đặt nickname tài khoản” (Vietcombank) hay “Biệt danh Alias” (VietinBank)… Những tên gọi này thường được cá nhân hóa, ngắn gọn, dễ nhớ hơn dãy số tài khoản dài.

Tuy nhiên, việc tồn tại song song nhiều cách hiển thị (tên thật – biệt danh – số tài khoản) cũng tiềm ẩn rủi ro. Trong một số trường hợp, người chuyển tiền có thể bị nhầm lẫn, không xác định đúng chủ tài khoản, hoặc bị lợi dụng trong các tình huống giả mạo, lừa đảo.

Vì vậy, quy định mới hướng đến việc chuẩn hóa thông tin hiển thị, giúp người dùng dễ dàng xác nhận đúng người nhận trước khi chuyển tiền, từ đó giảm thiểu sai sót và tăng độ an toàn cho hệ thống thanh toán.

Ngay từ hôm nay, những trường hợp vẫn sử dụng nickname cũ khi giao dịch có thể gặp lỗi hoặc bị từ chối. Một số nền tảng, đối tác hoặc khách hàng nếu vẫn lưu thông tin nhận tiền dưới dạng biệt danh cũng có thể khiến giao dịch không thực hiện được do không khớp với dữ liệu ngân hàng.

Để tránh gián đoạn, người dùng nên nhanh chóng rà soát lại toàn bộ thông tin tài khoản đang cung cấp cho đối tác, khách hàng hoặc hiển thị trên các nền tảng như ví điện tử, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Việc chủ động cập nhật lại đúng tên tài khoản và số tài khoản, đồng thời thông báo lại cho người thường xuyên chuyển tiền, sẽ giúp hạn chế tối đa các lỗi phát sinh sau thời điểm áp dụng quy định mới.

Các ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng thay đổi này không ảnh hưởng đến số tài khoản, số dư hay quyền sử dụng tài khoản của khách hàng.