Từ hôm nay, khách không ký gửi hành lý phải làm thủ tục bằng VNeID

01-12-2025 - 10:51 AM | Kinh tế số

Từ ngày 1/12, hành khách đi máy bay không có hành lý ký gửi phải làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk.

Vietnam Airlines thông báo bắt đầu áp dụng quy định mới theo Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2025. Thay đổi lớn nhất là yêu cầu hành khách không có hành lý ký gửi phải làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk, thay vì đến quầy như trước.

Chỉ những hành khách có hành lý ký gửi, trẻ em đi một mình, người cao tuổi và người cần hỗ trợ mới tiếp tục làm thủ tục tại quầy.

Các hành khách còn lại phải thực hiện toàn bộ quy trình mua vé, check-in, kiểm tra an ninh và lên tàu bay bằng giải pháp sinh trắc học tích hợp với VNeID hoặc qua kiosk sân bay.

Từ hôm nay, khách không ký gửi hành lý phải làm thủ tục bằng VNeID- Ảnh 1.

Từ 1/12, khách chỉ làm thủ tục bay ở quầy khi có đồ ký gửi và trường hợp đặc biệt. (Ảnh: VNA)

Theo Vietnam Airlines, quy định mới nhằm đảm bảo an toàn khai thác, tiết kiệm thời gian. Hãng khuyến nghị hành khách xác thực VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ tiện ích và hạn chế lỗi khi làm thủ tục.

Trên website chính thức, Vietnam Airlines đưa ra hướng dẫn chi tiết cho hành khách muốn làm thủ tục trực tuyến qua VNeID. Theo đó, hành khách cần đảm bảo đã cài đặt VNeID với tài khoản định danh mức 2 và chuyến bay phải là chuyến nội địa do Vietnam Airlines, Pacific Airlines hoặc Vasco khai thác.

Cụ thể, hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh mức 2, chọn mục "Dịch vụ khác" và tiếp tục với "Check-in online". Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn tất check-in và xác minh sinh trắc học (eKYC).

Tại sân bay, hành khách thực hiện sinh trắc lần lượt ở cửa an ninh và cửa lên máy bay. Nếu đã check-in nhưng chưa xác minh eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID.

Theo khuyến nghị của nhân viên hàng không, hành khách tải app của Vietnam Airlines hoặc Vietjet, khi làm thủ tục trên VNeID sẽ liên thông với app của hãng. Từ đó các thao tác kết nối thủ tục nhanh hơn.

Quy trình mới được đánh giá giúp rút ngắn thời gian, giảm chờ đợi và tăng độ chính xác nhờ đối chiếu sinh trắc học. Hành khách cũng không còn lo quên mang giấy tờ tùy thân - nguyên nhân từng khiến nhiều người lỡ chuyến.

Theo Bằng Lăng

VTC News

