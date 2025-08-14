Từ Malaysia đến Việt Nam: Bí quyết "ngón nghề" của hãng xe Trung Quốc tại thị trường ô tô lớn nhất toàn cầu

Thị trường ô tô châu Á cho thấy một thực tế rằng, các thế lực truyền thống như Toyota, Honda (Nhật Bản) và Hyundai, Kia (Hàn Quốc) đang phải chịu rất nhiều sức ép từ những "ngôi sao đang lên" như Geely, BYD, Chery và Haval . Trận chiến đa diện không chỉ về doanh số, công nghệ, giá cả mà còn là tầm nhìn chiến lược.

Khu vực ASEAN từng được xem là "thành trì" của các hãng xe Nhật, nay trở càng thêm sôi động khi các thương hiệu Trung Quốc đang tích cực đầu tư, xây dựng nhà máy lắp ráp tại Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, buộc toàn ngành phải thích ứng nhanh chóng để tồn tại và phát triển.

Trong bối cảnh đó, Geely nổi lên như một cái tên khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. Báo cáo quý I năm 2025 cho thấy, tổng doanh số xuất khẩu của Geely đạt 89.953 xe, với mức tăng trưởng ấn tượng 174% tại châu Á - Thái Bình Dương .

Hãng này đã thực hiện một chiến lược thâm nhập thị trường châu Á đầy táo bạo và hiệu quả, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, các thương vụ M&A thông minh và chiến lược sản xuất, phân phối tại chỗ.

Các hãng xe đang nỗ lực tạo sự cạnh tranh tại châu Á.

Không đối đầu trực diện

Tại châu Á, Malaysia nổi lên là một thị trường chiến lược khi vượt qua Thái Lan, đứng thứ 2 trong khu vực, với tổng doanh số đạt 782.023 xe và mức tăng trưởng ấn tượng 10,3% năm 2024. Đây cũng là nơi chứng kiến sự thống trị mạnh mẽ của các thương hiệu quốc dân như Proton và Perodua .

Ở "xứ sở cọ dầu", Geely đã chọn cách mua lại cổ phần của Proton – một nước cờ thông minh, khi cùng lúc giải quyết được bài toán khó nhất: lòng trung thành của người tiêu dùng đối với thương hiệu quốc dân và giảm tối đa sự đối đầu trực tiếp với một gã khổng lồ nội địa.

Ngay sau khi mua bán sáp nhập Proton, Geely chuyển giao công nghệ, thiết kế và nền tảng sản xuất, giúp hãng này trở thành thương hiệu dẫn đầu về SUV tại Malaysia với các mẫu xe thành công như Proton X50 và Proton X70.

Khác với cách làm tái định vị và hồi sinh thành công thương hiệu địa phương tại Malaysia, Geely chọn cách liên doanh với Tasco Auto, một tập đoàn có uy tín và mạng lưới phân phối rộng khắp để thâm nhập thị trường Việt Nam.

Chiến lược sản phẩm của Geely tại Việt Nam cũng rất đa dạng, từ việc giới thiệu mẫu SUV đô thị Geely Coolray để cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc sôi động nhất, đến mẫu xe điện Geely EX5 và mẫu SUV cao cấp Geely Monjaro để thăm dò và định hình phân khúc xe năng lượng mới.

Ngoài việc nhập khẩu, Geely cũng có kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp tại Thái Bình, với tổng vốn đầu tư 168 triệu USD, công suất thiết kế 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, dự kiến bắt đầu sản xuất từ đầu năm 2026. Điều này cho thấy cam kết lâu dài và sự nghiêm túc của Geely tại Việt Nam.

Mẫu SUV cao cấp Geely Monjaro ra mắt thị trường Việt Nam.

Công nghệ lõi: Mảnh ghép quan trọng trong công thức của Geely

Geely liên tục nằm trong top đầu các thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Trung Quốc, thậm chí có thời điểm vượt qua cả BYD và Tesla ở một số phân khúc xe năng lượng mới (NEV). Sự thành công ngay chính tại quê nhà – một thị trường vô cùng khó tính và lớn nhất tại châu Á đến từ yếu tố: Hệ sinh thái thương hiệu đa dạng và Làm chủ công nghệ lõi. Trong đó, việc đầu tư cho công nghệ là điểm mạnh lớn nhất của hãng xe này.

Nền tảng kiến trúc linh hoạt (CMA, GEA) của Geely là một ví dụ. Việc tập trung phát triển các nền tảng kiến trúc mô-đun như CMA, GEA cho phép Geely sản xuất nhiều mẫu xe với các phân khúc khác nhau (từ xe xăng, hybrid đến xe điện) trên cùng một cấu trúc cơ bản, giúp tối ưu hóa chi phí R&D và sản xuất hàng loạt.

Với hơn 2.000 kỹ sư và khoản đầu tư 12 tỷ nhân dân tệ, CMA đã ra đời sau 5 năm nghiên cứu và phát triển. Đây là nền tảng mô-đun cơ bản đầu tiên dành cho phân khúc xe B.

BMA (B-segment Modular Architecture) là nền tảng mô-đun nhỏ gọn được Geely phát triển độc lập.

Geely là hãng xe đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận ISO/PAS 8800 về an toàn Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Hãng cũng đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm tính toán thông minh và thậm chí phóng vệ tinh riêng để hỗ trợ dịch vụ định vị chính xác và kết nối băng thông rộng tốc độ cao cho các mẫu xe của mình. Điều này giúp xe Geely có các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc giá.

Với cách làm đó, Geely buộc các "ông lớn" trong ngành phải dè chừng và thay đổi cách tiếp cận tại châu Á.