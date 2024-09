Từ một nhân vật phụ nhưng hải ly hồng này được "o bế" trở thành hiện tượng toàn cầu, lượng fan tăng không ngừng

Trong thời gian gần đây, giới trẻ Việt Nam không chỉ dừng lại ở những trào lưu quen thuộc như săn Labubu hay vẽ tranh Capybara, mà còn bị thu hút bởi một xu hướng mới đầy thú vị: sưu tầm Loopy meme. Nhân vật hải ly hồng Loopy, từng là một nhân vật phụ ít được chú ý, đã bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu, thu hút một lượng fan hâm mộ đông đảo không ngừng.

Ra mắt vào năm 2022, Loopy xuất hiện với tạo hình là một cô hải ly màu hồng với đôi mắt to tròn và hai chiếc răng cửa nổi bật. Nhân vật này đến từ bộ phim hoạt hình Hàn Quốc "Pororo the Little Penguin". Trong phim, Loopy ban đầu là một nhân vật phụ với tính cách dễ thương và đôi khi hơi vụng về. Ít ai có thể ngờ rằng, nhân vật hải ly hiền lành, e thẹn này lại có ngày chiếm sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nhân vật Loopy cực đáng yêu trong bộ phim "Pororo the Little Penguin"

Loopy meme xuất hiện lần đầu trên các nền tảng như X (Twitter), Instagram và TikTok, nhanh chóng gây bão với hình ảnh tròn trĩnh, đôi mắt long lanh và biểu cảm hài hước. Những đặc điểm này đã biến Loopy thành nguồn cảm hứng vô tận cho những người yêu thích sáng tạo nội dung hài hước. Sau đó, từ những bức ảnh ghép ngộ nghĩnh, những câu thoại cười ra nước mắt cho đến loạt biểu tượng cảm xúc gây bão liên tục lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến nhân vật này ngày càng nổi tiếng.

Giới trẻ đổ xô săn lùng meme Loopy

Với tính cách hậu đậu đáng yêu và sự ngây thơ vụng về của mình, Loopy đã chinh phục trái tim của không ít người xem. Nhân vật này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi lên những cảm xúc gần gũi, chân thật. Những khoảnh khắc "ngáo ngơ" và các cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn của Loopy khiến nhiều người có thể thấy hình ảnh của chính mình trong nhân vật. Chính sự đa dạng về biểu cảm và sự tinh nghịch, hồn nhiên đã giúp Loopy trở thành một biểu tượng đáng yêu, dễ thương trong lòng cư dân mạng, mang lại niềm vui và kết nối cảm xúc.

Những biểu cảm vô cùng hài hước đến "khó chịu vô cùng" của Loopy khiến dân tình dậy sóng.

Ngoài ra, Loopy còn mang đến những thông điệp tích cực. Dù xuất hiện trong các tình huống dở khóc dở cười, nhân vật này luôn lan tỏa sự lạc quan và vui vẻ. Ngắm nhìn những bức ảnh của Loopy không chỉ giúp người xem cười thả ga mà còn khiến họ cảm thấy yêu đời hơn.

Không chỉ đơn giản là những hình ảnh vui nhộn, Loopy meme còn là công cụ để thể hiện cảm xúc và các vấn đề trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng. Các cư dân mạng đã sáng tạo ra những meme của Loopy để phản ánh các áp lực học tập, sự cô đơn hay những khó khăn trong cuộc sống một cách sinh động.

Ngắm nhìn những biểu cảm của Loopy ai cũng phải bật cười vì thấy bản thân mình trong đó.

Hiện tại, xu hướng sưu tầm và chia sẻ Loopy meme đã nhanh chóng trở thành một trào lưu cực kỳ "hot" trong giới trẻ Việt Nam và trên toàn cầu. Loopy meme không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, mà còn được phổ biến rộng rãi với hàng loạt sản phẩm sáng tạo. Áo thun, mũ, sticker, ốp lưng điện thoại và nhiều vật phẩm khác với hình ảnh của Loopy đã được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình.

Cả vũ trụ Loopy với biểu cảm đa dạng được giới trẻ rần rần săn đón.

Có thể nói với vẻ ngoài dễ thương và tính cách hài hước, nhân vật hải ly màu hồng này không chỉ mang đến những giây phút giải trí thư giãn mà còn giúp kết nối mọi người với nhau.