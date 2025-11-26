Từ năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên

Tăng trưởng 11% gắn với mô hình tăng trưởng mới

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ yêu cầu hoàn thành đồng bộ thể chế phát triển Thủ đô, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Cùng với đó là nhiệm vụ giải quyết căn cơ những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là phân cấp, phân quyền, tổ chức hành chính và xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân. Năm điểm nghẽn cấp bách đã được nhận diện, đặt ra áp lực cải cách rõ ràng đối với bộ máy và từng "tư lệnh ngành" của Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã định hướng phấn đấu mức tăng trưởng 11% trở lên từ năm 2026 và những năm tiếp theo. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, đồng thời là thước đo mới cho chất lượng điều hành kinh tế của Hà Nội khi bước vào giai đoạn triển khai mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tinh thần "khởi đầu, bứt phá" ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, đòi hỏi các cấp, các ngành phải chuyển đổi cách làm, cơ cấu lại động lực tăng trưởng, không chỉ dựa vào mở rộng quy mô mà tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Để bảo đảm tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành thảo luận kỹ về việc phát huy tổng thể các nguồn lực, từ đất đai, tài nguyên truyền thống đến những giá trị vô hình, phi vật chất như văn hóa, di sản, sản vật, cảnh quan. Nếu được khai thác đúng mức, các nguồn lực này sẽ trở thành động lực quan trọng bổ trợ cho các trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn cho Thủ đô.

Nguồn lực tài chính và cấu trúc không gian phát triển

Các nội dung về kế hoạch tài chính 5 năm 2026 - 2030, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2026, kế hoạch đầu tư công năm 2026 tạo nên khung nguồn lực chủ yếu để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Khi định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách được xem xét một cách toàn diện, Thành phố có điều kiện thiết kế lại không gian tài khóa, tập trung nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tăng sức lan tỏa của chi ngân sách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Cùng với định hướng phát triển, Hà Nội thể hiện rõ trách nhiệm chia sẻ với các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai. Trước phiên khai mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai và kêu gọi ủng hộ bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả.

Tính đến 12h ngày 25/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tiếp nhận 17 tỷ 454 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm; trong năm 2025, Thành phố đã hỗ trợ 188 tỷ cho các tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai và ủng hộ tỉnh Gia Lai 250 tỷ đồng theo nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Những con số này cho thấy năng lực huy động và tổ chức nguồn lực của hệ thống chính trị Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu quản trị tài chính - ngân sách hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển trên địa bàn và nghĩa vụ hỗ trợ các vùng khó khăn.