Từ nay, BIDV triển khai thu phí từ 9.000 đồng đối với những giao dịch sau: Khách hàng cần chú ý!

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Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo chính thức áp dụng Biểu phí dịch vụ thẻ mới đối với khách hàng cá nhân từ ngày 20/8/2026.

Theo BIDV, việc điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Các thay đổi tập trung vào phí phát hành thẻ, phí giao dịch thẻ và chính sách miễn phí thường niên.

Bổ sung phí cấp thẻ vật lý từ thẻ phi vật lý

Một trong những thay đổi đáng chú ý là BIDV bổ sung khoản phí riêng đối với trường hợp cấp thẻ vật lý từ thẻ phi vật lý.

Với thẻ tín dụng quốc tế, phí cấp thẻ vật lý từ thẻ phi vật lý là 100.000 đồng/lần đối với khách hàng cá nhân thông thường và khách hàng Premier/Premier Elite; khách hàng Private được miễn phí.

Với thẻ ghi nợ quốc tế, mức phí là 50.000 đồng/lần, trong khi khách hàng Private được miễn phí.

Đối với thẻ đa năng BIDV JCB Hybrid, khoản phí này là 100.000 đồng/lần với khách hàng cá nhân thông thường và Premier/Premier Elite; khách hàng Private được miễn phí.

Trong khi đó, thẻ trả trước định danh có phí cấp thẻ vật lý từ thẻ phi vật lý là 50.000 đồng/lần đối với khách hàng cá nhân thông thường và Premier/Premier Elite; khách hàng Private được miễn.

Phí giao dịch không thành công: phổ biến 9.000 đồng/lần

BIDV cũng điều chỉnh phí xử lý giao dịch không thành công đối với nhiều dòng thẻ. Theo biểu phí mới, mức phí phổ biến là 9.000 đồng/giao dịch đối với giao dịch chi tiêu không thành công do tài khoản không đủ số dư hoặc vượt quá hạn mức giao dịch. Khoản phí này không áp dụng với giao dịch ứng, rút tiền.

Tuy nhiên, ngân hàng có chính sách miễn phí 2 giao dịch không thành công đầu tiên trong mỗi tuần, tính từ 0h thứ Hai đến 23h59 Chủ nhật.

Riêng thẻ ghi nợ quốc tế BIDV Visa Debit SuperAds, phí xử lý giao dịch không thành công được quy định ở mức 1,23% số tiền giao dịch, tối thiểu 12.500 đồng/giao dịch.

Giao dịch thẻ ở nước ngoài được bổ sung mức phí tối thiểu

BIDV cũng thay đổi cách tính phí xử lý giao dịch tại thiết bị/đơn vị chấp nhận thẻ nước ngoài.

Với một số dòng thẻ, ngân hàng tách riêng giao dịch không xuất trình thẻ (CNP) và các giao dịch khác. Theo biểu phí mới, giao dịch CNP chịu mức phí 1,7% số tiền giao dịch, tối thiểu 9.000 đồng; các giao dịch khác chịu mức 1,36%, tối thiểu 9.000 đồng.

CNP (Card Not Present) là các giao dịch thanh toán từ xa, khi khách hàng không trực tiếp sử dụng thẻ tại thiết bị chấp nhận thanh toán, chẳng hạn mua hàng trên website, ứng dụng hoặc thanh toán qua điện thoại, email.

Đối với thẻ tín dụng quốc tế, phí xử lý giao dịch tại thiết bị/đơn vị chấp nhận thẻ nước ngoài được quy định ở mức 1,36% số tiền giao dịch, tối thiểu 9.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ 1,36% được giữ nguyên nhưng BIDV bổ sung mức thu tối thiểu 9.000 đồng/giao dịch.

Ngoài biểu phí áp dụng từ ngày 20/8, BIDV cho biết sẽ điều chỉnh chính sách miễn phí thường niên thẻ tín dụng theo doanh số chi tiêu thẻ năm liền trước, bắt đầu từ kỳ sao kê tháng 10/2026.

Như vậy, từ ngày 20/8, khách hàng BIDV cần lưu ý một số thay đổi về phí cấp thẻ vật lý từ thẻ phi vật lý, phí xử lý giao dịch không thành công và phí giao dịch tại nước ngoài. Riêng chính sách miễn phí thường niên theo doanh số chi tiêu sẽ được áp dụng theo quy định mới từ kỳ sao kê tháng 10/2026.

Các mức phí trong biểu phí BIDV được nêu là mức phí chưa bao gồm VAT.