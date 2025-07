Từ ngày mai (21/7), miền Bắc mưa lớn dữ dội, khu vực này sẽ là tâm điểm: Người dân hết sức chú ý!

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (20/7), ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 14h ngày 20/7 có nơi trên 30mm như: trạm Bản Giang (Lai Châu) 37.4mm, trạm Thanh Mai (Nghệ An) 95mm, trạm Lộc Châu (Lâm Đồng) 39mm, trạm Cửa Cạn (Kiên Giang) 81.4mm, trạm Sa Đéc (Đồng Tháp) 56.8mm,…

Dự báo, từ ngày 21/7 đến ngày 22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 120-250mm, có nơi trên 400mm; các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, chiều và đêm 20/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ đêm 20/7 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều và tối 20/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ đêm 22/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 200mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm (Tổng lượng mưa từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 24-25/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Bão số 3 đã tăng lên cấp cuồng phong vào tối nay (20/7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h tối ngày 20/7, bão số 3 ở vào khoảng 21.7 độ Vĩ Bắc; 112.2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 473 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Lúc 16h ngày 21/7, tâm bão nằm trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (tọa độ khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông), hoạt động với cường độ mạnh cấp 11–12, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20–25km/h.

Vùng nguy hiểm trên biển tại thời điểm này là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc và từ 107,5 đến 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và Bắc vịnh Bắc Bộ.

Dự báo đến 16h ngày 22/7, bão đi vào đất liền ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, cường độ cấp 9–10, giật cấp 12, di chuyển chậm lại với tốc độ 10–15km/h theo hướng Tây Tây Nam.

Vùng nguy hiểm mở rộng phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, áp dụng cho toàn bộ vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Đến 16h ngày 23/7, bão suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền khu vực Thượng Lào, với tọa độ khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông, cường độ dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm vẫn bao phủ khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai tiếp tục duy trì ở cấp 3.