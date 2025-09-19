Từ quy hoạch tổng thể đến từng mảng xanh: Tập đoàn Nam Long cam kết phát triển bền vững

Những đô thị được công nhận là đáng sống trên thế giới đều chia sẻ chung một giá trị: mảng xanh không bị đánh đổi cho bê tông, không khí được bảo vệ như một tài sản quý và con người được sống trong môi trường gắn kết với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính mình. Ở đó, chủ đầu tư đặt con người làm trung tâm cho mọi định hướng quy hoạch và phát triển, trân trọng đời sống tinh thần phong phú, nhân văn, tôn trọng tự nhiên và đề cao chất lượng sống.

Tư duy quy hoạch đặt yếu tố "xanh - bền vững" là nền tảng phát triển

Tại Việt Nam, hành trình kiến tạo những đô thị mang tinh thần "vị nhân sinh" được Tập đoàn Nam Long kiên trì theo đuổi ngay từ những ngày đầu. Ở tất cả khu đô thị, Nam Long giữ mật độ xây dựng tối đa khoảng 30%, còn lại ưu tiên mảng xanh, mặt nước. Nam Long tập trung vào những điều tưởng như đơn giản nhưng lại tạo ra tác động mạnh mẽ: quy hoạch tích hợp hài hòa với tự nhiên, giữ lại diện tích cây xanh lớn, mặt nước hiện hữu tạo không gian sống mở để con người thật sự được "thở" giữa nhịp sống đô thị hiện đại…

Đơn cử như Waterpoint (Long An cũ), hơn 62ha được dành cho cây xanh và thảm thực vật với mật độ xây dựng chỉ 23%. Dự án bảo tồn thiên nhiên với hành lang sinh thái rộng 50m kéo dài 5,8km ven sông Vàm Cỏ Đông, không để việc xây đê, kè phá huỷ hệ sinh thái thực vật tự nhiên.

Hệ thống kênh đào nội khu dài 8km, để điều tiết mực nước và chống ngập trong tương lai. Cùng với đó, công viên trung tâm rộng 25ha tạo nên không gian sống trong lành, giúp cư dân có thể chạm tay vào thiên nhiên ở bất cứ đâu cũng như cảm nhận sâu sắc mối gắn kết với những điều thân thuộc.

Tựa bên dòng sông Đồng Nai hiền hòa, Izumi City là nơi nhịp sống hiện đại tìm thấy sự cân bằng trong thiên nhiên dịu mát. Tọa lạc tại tâm điểm hạ tầng khu vực Đông Nam Bộ, nơi giao thoa giữa tiềm năng kinh tế sôi động và hệ thống kết nối liên vùng đang ngày càng hoàn thiện, dự án mở ra khả năng tiếp cận dễ dàng với chuỗi dịch vụ ngoại khu đa dạng. Bên cạnh đó là hệ tiện ích nội khu toàn diện được thiết kế theo chuẩn mực của một đô thị tích hợp hiện đại. Trong tổng thể 170ha, Izumi City dành 21ha cho mảng xanh và 6ha cho mặt nước, mang đến một không gian yên bình, nơi cư dân có thể chậm rãi lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên và tìm lại sự an nhiên trong từng bước chân.

Trên tất cả dự án, triết lý phát triển bền vững tiếp tục được Nam Long lan tỏa qua những khu đô thị mang dấu ấn riêng nhưng cùng chung một tinh thần.

Được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp tiêu chuẩn quốc tế (Integrated Township), Nam Long II Central Lake là dự án quy mô lớn nhất của Nam Long tại Cần Thơ. Trên diện tích hơn 43ha, dự án dành hơn 60% quỹ đất cho mảng xanh và tiện ích, tạo nên một không gian sống sinh thái và cân bằng hiếm có giữa lòng thành phố.

Hệ thống tiện ích được đan cài hài hòa trong cảnh quan: công viên, đường dạo bộ, khu thể thao ngoài trời, clubhouse cùng chuỗi tiện ích cộng đồng hiện đại. Tâm điểm là công viên hồ trung tâm rộng hơn 3ha, vừa là lá phổi xanh điều hòa không khí, vừa là điểm nhấn cảnh quan kiến tạo bản sắc đô thị mới. Không gian xanh mát biến nơi đây trở thành "tọa độ" được cư dân và người dân địa phương yêu thích, một điểm đến lý tưởng để vui chơi, thư giãn và tận hưởng trọn vẹn nhịp sống khoáng đạt giữa thiên nhiên.

Tại Mizuki Park (TP.HCM), triết lý "sống trong thiên nhiên" thể hiện qua hệ thống kênh đào bao quanh rộng 1,7 ha và hơn 10 ha cho công viên và mảng xanh. Tỷ lệ xây dựng ở mức 29%, phần lớn diện tích còn lại dành cho tiện ích, mặt nước và giao thông nội khu, hướng đến một không gian mở, thân thiện và sinh thái.

Bên cạnh quy hoạch tổng thể, yếu tố xanh còn hiện diện trong từng giải pháp thiết kế, xây dựng và vận hành: từ đường đi dạo lát đá thấm nước, sân chơi phủ cỏ tự nhiên, đến vật liệu xây dựng thân thiện như gạch không nung, kính Low-E, sơn không chì… Hệ thống đèn năng lượng mặt trời, hồ cảnh quan sử dụng công nghệ lọc tuần hoàn, hệ thống tưới cây tự động bằng nước tái sử dụng từ xử lý nước thải sinh hoạt hay quản lý giảm phát thải carbon qua các ứng dụng smart home, IoT… được ứng dụng nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và bảo vệ tài nguyên dài hạn. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ với một tầm nhìn dài hạn: phát triển bền vững không phải là đích đến mà là hành trình mà cư dân được sống xanh, sống hạnh phúc và gắn kết từng ngày.

Phát triển bền vững là hành trình gắn kết với thiên nhiên và cộng đồng

Với Nam Long, phát triển bền vững không chỉ xoay quanh các chỉ số xanh hay giải pháp kỹ thuật mà còn là câu chuyện về con người, về cách một khu đô thị được xây dựng để nuôi dưỡng kết nối, xây dựng thói quen sống tích cực và nâng cao ý thức cộng đồng.

Tại các khu đô thị Nam Long, cư dân được khuyến khích tham gia các hoạt động gắn liền với tinh thần sống xanh như phân loại rác tại nguồn, sử dụng xe điện nội khu, tưới cây bằng nước tái sử dụng từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt… Những buổi sáng chạy bộ dọc bờ sông, chiều thảnh thơi trong công viên hay khi gia đình cùng chăm chút mảnh vườn nhỏ trước hiên nhà là những khoảnh khắc bình dị, đáng giá mà Nam Long mong muốn kiến tạo. Tại những khu đô thị của Nam Long, thiên nhiên không đứng ngoài mà hiện diện trong từng khía cạnh cuộc sống.

Và để hành trình ấy được lan tỏa mạnh mẽ hơn, Nam Long phát triển các hoạt động cộng đồng giàu tính kết nối và giáo dục. Các chương trình được tổ chức thường xuyên để gắn kết cư dân và giúp mỗi người cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng ý nghĩa.

Sáng kiến Rừng Di sản là một trong những dấu ấn nhân văn đó, với mong muốn mỗi gia đình trồng một cây xanh mang tên mình như một món quà dành cho thế hệ mai sau. Chương trình Nam Long Fresh – chuỗi hoạt động thường niên về môi trường, khơi gợi tinh thần gìn giữ hành tinh xanh từ những hành động nhỏ nhất. Song song đó, doanh nghiệp cũng đồng hành cùng sinh viên thông qua các sáng kiến phát triển bền vững có khả năng ứng dụng thực tế, nhằm lan tỏa lối sống xanh đến thế hệ kế tiếp.

Trong năm 2025, Nam Long tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững bằng việc tích hợp ESG vào vận hành. Các KPIs ESG định lượng sẽ được áp dụng cho từng đơn vị thành viên, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản trị tài chính, thiết kế đô thị và vận hành sản phẩm. Việc lồng ghép ESG vào mọi dòng sản phẩm, cho thấy tầm nhìn dài hạn của Nam Long trong việc tạo ra giá trị về kinh tế, môi trường và xã hội.

Trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng cũng được thể hiện xuyên suốt qua các chương trình như học bổng Swing for Dreams, các sự kiện cộng đồng quy mô lớn và hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa tại các khu đô thị như Mizuki Park, Akari City, Waterpoint… Mỗi đô thị được phát triển không đơn thuần để ở, mà để xây dựng một cộng đồng sống thực sự hạnh phúc.

Với Nam Long, mỗi công trình là một phần của hệ sinh thái, là một "di sản xanh" mà thế hệ hôm nay xây dựng để trao lại cho mai sau. Hành trình phát triển bền vững không nằm ở khẩu hiệu mà hiện diện trong từng mét vuông cây xanh được giữ lại, từng dòng nước được bảo tồn, từng cộng đồng được kiến tạo bằng kết nối và sự thấu hiểu. Và cũng từ đó, một tương lai sống tử tế hơn, bền vững hơn đang dần thành hình, bắt đầu từ hôm nay.