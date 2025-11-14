Từ Sơn Garden City – Biểu tượng sống mới giữa trái tim Bắc Ninh

Vị trí kim cương – Tâm điểm phồn vinh

Toạ lạc tại phường Đồng Nguyên ( Phường Đồng Kỵ - thành phố Từ Sơn cũ) Từ Sơn Garden City sở hữu vị trí chiến lược trên Tỉnh lộ 277 và 295B, kết nối trực tiếp tới Hà Nội, Bắc Giang, các khu công nghiệp lớn và các tuyến giao thông huyết mạch như QL1A, QL18, cao tốc Nội Bài – Lạng Sơn.

Đặc biệt, dự án nằm liền kề ba "làng nghề tỷ phú" nổi tiếng của Bắc Ninh: Làng nghề gỗ Đồng Kỵ, Làng nghề tóc Đông Thọ và làng nghề đúc nhôm Văn Môn, nơi tinh hoa kinh doanh và truyền thống thịnh vượng giao hoà. Cùng với đó, Từ Sơn Garden City còn kề cận dự án siêu đô thị cao cấp của tập đoàn Sun Group, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời kép nhờ hạ tầng và dòng vốn lớn đổ về khu vực.

Không chỉ thuận tiện giao thương, Từ Sơn Garden City còn hưởng lợi từ đà phát triển đô thị vệ tinh của Hà Nội, nằm trong tam giác tăng trưởng Hà Nội – Bắc Ninh – Bắc Giang, nơi được định hướng trở thành đô thị loại I trước năm 2030.

Quy mô dự án ấn tượng – Đô thị xanh chuẩn mực

Khu đô thị Từ Sơn - Từ Sơn Garden City được phát triển bởi Công ty TNHH Xây dựng Đường 295B (thuộc Tập đoàn Nam Hồng) với tổng quy mô lên tới khoảng 240 ha – một trong những đại đô thị hiện đại và quy mô lớn nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Giai đoạn 2: Triển khai trên diện tích 50,5 ha, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, sẵn sàng bàn giao.

Cơ cấu quy hoạch:



Đất thương mại – hành chính: ~386.650 m²



Đất ở đô thị: ~512.209 m²



Đất cây xanh – hồ điều hòa: ~326.462 m²



Đất giao thông: ~642.162 m²



Mật độ xây dựng chỉ khoảng 26,3%, mang lại không gian sống thoáng đãng, cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.



Sản phẩm chủ đạo: biệt thự (350–499 m²), shophouse (121–191 m²), liền kề và nhà vườn (97–220 m²).

Với quy hoạch bài bản, đồng bộ, không gian xanh rộng lớn và hệ tiện ích hoàn chỉnh đặc biệt sở hữu 1 khu công viên hồ điều hòa rộng tới 7,2ha đang là dự án có hồ điều hòa lớn nhất khu vực, Từ Sơn Garden City được ví như "thành phố trong thành phố", kiến tạo phong cách sống hiện đại giữa lòng Kinh Bắc.

Shophouse LK5, LK6 – Trái tim thương mại sôi động

Dự án hiện chính thức mở bán 2 dãy shophouse LK5 và LK6, nằm trên trục đại lộ 44m – "mạch giao thương" sôi động nhất khu đô thị.

Các căn shophouse 5 tầng + 1 tum, mặt tiền 6m, được thiết kế hiện đại, sang trọng,vỉa hè rộng tới 12,5m phù hợp cho mọi loại hình kinh doanh: Cà phê, nhà hàng, showroom, văn phòng, siêu thị mini…

Shophouse thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế

Nhờ vị trí đắc địa và hạ tầng hoàn chỉnh, LK5 – LK6 được giới đầu tư đánh giá là trục thương mại vàng, mang lại dòng tiền bền vững và giá trị tăng trưởng dài hạn.

Chính sách ưu đãi – Cơ hội sinh lời hiếm có

Để tri ân khách hàng, chủ đầu tư tung ra chính sách ưu đãi đặc biệt:

Chiết khấu lên đến 9% (6% thanh toán sớm, 2% trong tháng 11, thêm 1% khi mua từ 2 căn trở lên).

Hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng – giảm áp lực tài chính, tối ưu dòng vốn đầu tư.



Tặng ngay iPhone 17 Pro Max cho khách hàng giao dịch thành công.

Với vị trí trung tâm – tiềm năng kinh doanh sầm uất – chính sách hấp dẫn, Shophouse LK5, LK6 không chỉ là sản phẩm thương mại chiến lược của dự án, mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời vàng cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Từ Sơn Garden City – Thành phố của những người tiên phong

Không chỉ là nơi để sống, mà là nơi để khẳng định vị thế của chủ nhân sở hữu.

Không chỉ là một dự án, mà là một biểu tượng phồn vinh mới – nơi hội tụ những cư dân văn minh, thành đạt và hướng tới tương lai xanh - bền vững.

Để lựa chọn và mua những căn nhà với với vị trí đẹp nhất, giá cả hợp lý nhất, pháp lý nhanh chóng nhất, khách hàng liên hệ trực tiếp:

Công ty Cổ phần Địa Tín - Phân phối độc quyền dự án

Trụ sở: Tòa Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD Bắc Ninh: Lô 27-13, KĐT Vườn Sen, Phường Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh

Hotline: 0976.56.77.55

Website: https://diatin.vn

Trải nghiệm VR360: https://diatin.vn/vr360/tusongardencity/