Từ thành tựu đến xu hướng: OPPO khẳng định vị thế tại Better Choice Awards 2025

Better Choice Awards 2025 tiếp tục ghi dấu là một trong những giải thưởng công nghệ uy tín nhất Việt Nam, nơi tôn vinh những sản phẩm mang lại giá trị thật cho người dùng trong kỷ nguyên số. Không chạy theo những lời quảng bá hào nhoáng, BCA tìm kiếm những thiết bị thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng, phản ánh xu hướng công nghệ đang định hình cuộc sống hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc được vinh danh tại BCA vừa ghi nhận giá trị hiện tại, đồng thời còn là lời khẳng định về định hướng và sức ảnh hưởng thương hiệu trên hành trình đổi mới sáng tạo.

Năm nay, OPPO đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai đại diện nổi bật: OPPO Reno14 5G và OPPO Find N5, hai sản phẩm đại diện cho hai thái cực, một bên là công nghệ đại chúng dễ tiếp cận, bên kia là đỉnh cao sáng tạo và thiết kế. Nhưng hơn hết, cả hai cùng truyền tải tinh thần tiên phong mà OPPO đã theo đuổi suốt hành trình đổi mới: lấy người dùng làm trung tâm và biến công nghệ thành công cụ truyền cảm hứng.

Chinh phục công nghệ đại chúng

Nếu như năm ngoái, OPPO Reno12 series từng được vinh danh là "Thương hiệu công nghệ dành cho Gen Z", thì năm nay, OPPO Reno14 5G tiếp tục khẳng định di sản ấy bằng giải thưởng "Thiết bị Công nghệ Đại chúng Xuất sắc" tại Better Choice Awards 2025. Thành quả này phản ánh sức hấp dẫn bền vững của dòng sản phẩm Reno, nơi người dùng trẻ tìm thấy sự cân bằng giữa thẩm mỹ, hiệu năng cùng trải nghiệm thân thiện.

Reno14 5G gây cảm hứng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế và cực kỳ trẻ trung. Từng chi tiết được chăm chút để vừa đẹp mắt vừa mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái.. Nhưng điều làm nên sức hút khác biệt của sản phẩm chính là trải nghiệm với AI - yếu tố được đặt ở vị trí trung tâm. Các tính năng AI như "Bố Cục AI" giúp tự động điều chỉnh tỷ lệ khung hình, mang lại hình ảnh cân đối và đẹp mắt, hay "Gương Mặt Hoàn Hảo AI" có thể thay thế biểu cảm không mong muốn như nhắm mắt và "Chuyển Đổi Phong Cách AI" cho phép áp dụng phong cách nghệ thuật từ một hình ảnh mẫu giúp chiếc điện thoại trở thành người bạn đồng hành sáng tạo đúng nghĩa. Từ đó, người dùng dễ dàng tạo nên những bức ảnh tự nhiên, những video giàu cảm xúc mà không cần quá am hiểu về kỹ thuật.

Ở góc độ hiệu năng, Reno14 5G giữ vững triết lý "cận cao cấp dễ tiếp cận". Máy đáp ứng mượt mà các nhu cầu học tập, làm việc, giải trí, trong khi vẫn duy trì mức giá hợp lý để nhiều người có thể trải nghiệm. Chính sự cân bằng ấy giúp dòng Reno tiếp tục trở thành lựa chọn "quốc dân", không phô trương nhưng đủ mạnh mẽ để gắn bó lâu dài.

Đột phá trong trải nghiệm người dùng

Nếu Reno14 5G là hình ảnh của công nghệ đại chúng, thì OPPO Find N5 lại mang đến thông điệp khác: khát vọng định hình tương lai. Được đề cử tại hai hạng mục "Đột phá Thiết kế trên Thiết bị Công nghệ" và "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng", Find N5 thể hiện nỗ lực của OPPO trong việc tái định nghĩa smartphone gập.

Thiết kế của Find N5 thể hiện sự tinh tế và chính xác gần như tuyệt đối trong từng chi tiết. Khi mở ra, người dùng cảm nhận được độ mỏng nhẹ ấn tượng, trong khi cơ chế bản lề chắc chắn và gần như không để lại nếp gập trên màn hình. Đây là thành quả của nhiều năm nghiên cứu nhằm mang lại trải nghiệm tự nhiên nhất cho người dùng. Bên trong là nền tảng hiệu năng mạnh mẽ, cùng các giải pháp tối ưu trải nghiệm, giúp thiết bị vận hành ổn định và linh hoạt trong mọi tình huống.

Điểm đáng nói nhất ở Find N5 không nằm ở thông số kỹ thuật mà ở triết lý thiết kế. Chiếc điện thoại này là lời khẳng định rằng công nghệ gập không chỉ để gây ấn tượng, mà là một cách mở ra phương thức sử dụng mới, nơi người dùng có thể làm việc, sáng tạo và kết nối theo cách cá nhân hơn. Với Find N5, OPPO cho thấy tầm nhìn hướng đến tương lai của công nghệ di động: tinh giản, thông minh và nhân văn.

Tiên phong là không dừng lại

Thành công của OPPO tại Better Choice Awards 2025 không chỉ đến từ những danh hiệu, mà còn từ sự ghi nhận của cộng đồng và chuyên gia. Từ Reno14 5G đến Find N5, mỗi sản phẩm đều phản ánh rõ nét triết lý của thương hiệu đó là công nghệ phải phục vụ cuộc sống, chứ không chạy đua với con số.

OPPO đã và đang chứng minh rằng tiên phong là không dừng lại nhưng không có nghĩa là xa rời thực tế. Với dòng Reno, họ giúp người dùng trẻ tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn, tận hưởng những trải nghiệm AI một cách tự nhiên. Với dòng Find, họ hướng đến phân khúc cao cấp - nơi công nghệ hòa quyện cùng nghệ thuật thiết kế, mở ra tầm nhìn mới về sự linh hoạt, tinh tế và đột phá.. Hai hành trình song song ấy gặp nhau ở một điểm chung đó là sự tận tâm với trải nghiệm người dùng.

Trong thế giới công nghệ thay đổi từng ngày, OPPO vẫn kiên định với triết lý "Công nghệ vì Con Người - Tử tế vì Thế giới". Và như cách họ đã thể hiện tại Better Choice Awards năm nay, tiên phong không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là dám đi xa hơn vì người dùng.