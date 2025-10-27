Từ tiệm tạp hoá đến 'gian hàng 4.0': Viettel Telecom cường hoá sức mạnh của những ‘tế bào kinh tế’ Việt

Viettel Telecom thay đổi cuộc sống người Việt theo từng ngày

Thao tác thành thục trên chiếc iPhone đời cũ mà con trai tặng mấy năm trước, cô Hằng (Lai Khê, Hải Phòng) cảm nhận cuộc sống bây giờ thật tiện nghi, thoải mái. Những chiếc điện thoại thông minh mà ngay cả những em bé 4-5 tuổi cũng có thể thao tác “nhoay nhoáy” vốn là điều không tưởng khi cô còn thanh niên. 20 năm trước, điện thoại di động vẫn là thứ gì đó vô cùng xa xỉ không chỉ với một phụ nữ nông thôn như cô mà còn với đại đa số người dân Việt Nam.

Năm 2004, chỉ có chưa đầy 5% dân số Việt Nam tiếp cận được dịch vụ di động. Lý do tới từ việc giá thiết bị đắt đỏ cộng với giá cước thuê bao, cước gọi quá cao. Chính điều này khiến di động trở thành đặc quyền của người giàu có. Phải tới khi thị trường di động Việt xuất hiện một tân binh mang tên Viettel Mobile (tên gọi trước đây của Viettel Telecom), mọi thứ mới thực sự thay đổi.

Với chiến lược “lấy nông thôn vây thành thị” và phủ sóng “tràn ngập lãnh thổ”, Viettel Telecom giúp phổ cập di động tới mọi người dân Việt Nam.

Với kinh nghiệm gần như bằng 0 cùng số vốn ít ỏi khi thành công với dịch vụ điện thoại đường dài giá rẻ 178, Viettel Telecom vẫn chọn làm điều chưa từng ai làm tại Việt Nam. Thay vì mở mạng với lượng trạm BTS ít ỏi, Viettel đàm phán được các hợp đồng mua trả chậm thiết bị với số lượng lớn với đối tác quốc tế.

Không chỉ phá vỡ thế độc quyền đang có trên thị trường, Viettel Telecom còn tạo cú bứt phá với chiến lược "tràn ngập lãnh thổ" và "lấy nông thôn vây thành thị". Chính nhờ vậy, tỷ lệ thâm nhập dịch vụ di động đã vọt lên hơn 100% chỉ sau 5 năm.

Chọn cách làm độc nhất vô nhị, Viettel Telecom triển khai các gói cước thấp, chìa khoá để tiếp cận các thị trường nông thôn. Từ mức hàng nghìn đồng/phút gọi, giá cước của Viettel rơi xuống mức hầu hết người dân đều có thể chi trả. Việc ra mắt gói cước Tomato (không cước thuê bao tháng, không giới hạn thời gian sử dụng) đã phá vỡ mọi quy tắc thị trường lúc bấy giờ, giải quyết rào cản tài chính lớn nhất cho người dân có thu nhập thấp, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, biến điện thoại di động thành công cụ thiết yếu.

Sự phổ cập này đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các nhóm thu nhập khác nhau, tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền có cơ hội tiếp cận thông tin, kinh doanh, học tập và phát triển.

Sau thành công của việc phổ cập điện thoại di động, Viettel tiếp tục góp công lớn vào việc phổ cập smartphone cho người Việt. Viettel Telecom luôn là nhà mạng tiên phong ứng dụng và đẩy nhanh phổ biến mạng 3G, 4G và hiện tại là 5G với tiêu chí không ai bị bỏ lại phía sau.

Cách làm khác biệt cùng tư duy “hệ điều hành mở”, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển, Viettel Telecom liên tiếp ghi những dấu son rực rỡ trong 1/4 thế kỷ phát triển. Với hơn 70 triệu khách hàng ở thời điểm hiện tại, Viettel Telecom đã vươn lên trở thành số 1 toàn diện: số 1 về vùng phủ, số 1 trong di động, số 1 trong cố định băng rộng, số 1 về doanh thu, số 1 về lợi nhuận.

“Nhưng ‘Số 1’ chưa bao giờ là đích đến để tự hào, mà là điểm tựa để phụng sự nhiều hơn, nhanh hơn, tốt hơn. Bởi hơn ai hết, người Viettel Telecom hiểu rằng mỗi khách hàng được kết nối không chỉ là một thành công, mà là một niềm tin được trao gửi”, Thượng tá Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ trong buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống.

Cường hoá những “tế bào kinh tế” bằng công nghệ Make by Viettel

Viettel Telecom coi những thành công đã đạt được chỉ là điểm khởi đầu trong một hành trình mới. Ở thời điểm hiện tại, Viettel Telecom đang chuyển dịch mạnh mẽ từ Telco sang Techco, làm nền tảng chủ lực cho việc xây dựng nền kinh tế số tại Việt Nam.

Bằng sự thấu hiểu thị trường và năng lực làm chủ công nghệ, Viettel Telecom đang góp phần kiến tạo tài chính số và thương mại không dùng tiền mặt. Dựa trên nền tảng viễn thông rộng khắp, bao phủ tới các các vùng biên giới, hải đảo, Viettel Telecom tạo thuận lợi để gánh hàng rong, tiệm tạp hoá có thể giao dịch số hóa, tiến tới "gian hàng 4.0".

Các tiệm tạp hoá giờ đây đã trở thành những “gian hàng 4.0” với những giải pháp số từ Viettel.

Năng lực làm chủ công nghệ lõi và hệ thống phân phối rộng khắp giúp Viettel cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử dễ dàng tiếp cận, giúp các doanh nghiệp nhỏ, chủ hộ kinh doanh và cả các cá nhân có thể thực hiện giao dịch, chuyển tiền và tiếp cận vốn nhanh chóng hơn.

Trong kỷ nguyên 4.0, Viettel Telecom tập trung vào các trụ cột hạ tầng số quốc gia, bao gồm Hạ tầng viễn thông và Internet, Hạ tầng dữ liệu, và Hạ tầng tiện ích số. Điều này bao gồm việc kết nối gần 10 triệu hộ gia đình bằng Internet cáp quang tốc độ cao (FTTH).

Mạng 5G thương mại có tốc độ vượt trội và độ trễ cực thấp của Viettel trở thành nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc tạo ra các ngành công nghiệp và việc làm mới. Bên cạnh đó, Viettel tiên phong trong các công nghệ cốt lõi như AI hóa, Cloud-native, IoT…, mở ra cơ hội phát triển mới trong các lĩnh vực như IoT, nhà máy thông minh, xe tự lái và logistics tự động hóa.

Nền tảng quản lý bán hàng thông minh Viettel Tendoo của Viettel Telecom đang trở thành giải pháp số tối ưu cho các doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương...

Nền tảng 5G cũng trở thành chìa khoá để Viettel cung cấp các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thậm chí là các tiểu thương, chủ tiệm tạp hóa, giúp họ tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Viettel Tendoo – nền tảng quản lý bán hàng thông minh chính là một giải pháp như thế vừa được Viettel ra mắt. Không chỉ là ứng dụng quản lý bán hàng, Tendoo còn là nền tảng mở, tích hợp trọn gói các dịch vụ thiết yếu: hóa đơn điện tử, chữ ký số, lưu trữ đám mây, giúp giải quyết triệt để những lo lắng của doanh nghiệp và hộ kinh doanh về quản lý bán hàng đa kênh, tồn kho thất thoát và nghĩa vụ sổ sách kế toán phức tạp chính.

Như vậy, thông qua việc sở hữu bộ công cụ (platform) hoàn chỉnh, Viettel Telecom không chỉ phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp lớn mà còn đáp ứng được mong muốn của doanh nghiệp nhỏ cho tới hộ kinh doanh cá thể. Nhờ vậy, Viettel đang mở ra cơ hội để những người bán hàng rong cũng có thể trở thành doanh nhân số trong kỷ nguyên 4.0, góp phần thúc đẩy vào sự hùng cường của quốc gia thông qua việc tạo nền tảng thúc đẩy các “tế bào kinh tế” trở nên vững mạnh.