Từ Tín Đồ Hàng Hiệu đến Ansha: 15 năm xây dựng giá trị thật

Minh bạch - giá trị đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp

Những năm 2010, khi thị trường hàng hiệu Việt Nam còn chộn rộn thật - giả, Hoàng Song Hà đã sáng lập cộng đồng Tín Đồ Hàng Hiệu. Đây không chỉ là sân chơi của những người yêu mến thời trang xa xỉ, mà còn là nơi tiên phong kiến tạo một thói quen tiêu dùng văn minh: nói không với hàng giả, đề cao minh bạch và tôn vinh giá trị bền vững.

Chính ở giai đoạn này, triết lý kinh doanh "chính trực" được chị định hình rõ rệt. "Thành công là phải mang lại giá trị cho cộng đồng", chị từng nhấn mạnh. Và để thành công cùng cộng đồng, theo chị, đồng nghĩa với việc "mình phải luôn tâm niệm để mang lại giá trị có tâm có tầm".

15 năm nhìn lại, Tín Đồ Hàng Hiệu không chỉ giúp thay đổi thói quen tiêu dùng hàng hiệu tại Việt Nam, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình dài hơn: hành trình xây dựng những giá trị thật trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ hàng hiệu đến hành trình chữa lành vóc dáng

Sau nhiều năm gắn bó với thời trang, Hoàng Song Hà nhận ra một nhu cầu lớn hơn: sức khỏe và vóc dáng, điều mà hàng triệu phụ nữ Việt trăn trở. Chị chia sẻ: "Khi kinh doanh lĩnh vực thời trang lâu năm… tôi thấu hiểu những trăn trở của họ về nhu cầu chăm sóc sức khỏe".

Nhưng bước ngoặt thực sự đến khi chính người thân của chị phải nhập viện cấp cứu vì một phương pháp giảm cân cực đoan. Trải nghiệm ám ảnh ấy khiến chị thấm thía rằng, đằng sau ước mơ vóc dáng là những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng và xã hội đang cần hơn bao giờ hết những giải pháp tử tế, khoa học và an toàn.

Đó cũng là lý do chị sáng lập Ansha Group - thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực kiểm soát cân nặng bền vững. Không còn là hào quang của hàng hiệu, Ansha được dựng nên như một lời cam kết: trao lại vóc dáng, hồi sinh sức khỏe, đánh thức sự tự tin cho hàng triệu người Việt.

Hoàng Song Hà từng nói: "Thành công nào cũng cần năng lượng và bảo dưỡng". Với Ansha, chị coi đây chính là nguồn năng lượng mới, năng lượng tử tế cho hành trình dài.

Khi "100% thật" trở thành cam kết nghề nghiệp

"Giảm 5kg phải là 5kg, thậm chí 4,9kg cũng không được coi là thành công", " 12cm trong 10 buổi - nếu không đạt, khách hàng sẽ được đổi ngay dịch vụ khác". Với Hoàng Song Hà, đó không phải khẩu hiệu quảng cáo, mà là cam kết được ký bằng văn bản, đi kèm bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm PVI cho từng khách hàng.

Từ triết lý "100% thật", Ansha trở thành thương hiệu giảm cân hàng đầu tại Việt Nam cam kết kết quả theo số ký và số đo. Sự minh bạch ấy cũng đồng nghĩa: Tất cả hình ảnh của khách hàng bên Ansha là khách thật, kết quả thật, không KOL dựng hình. Điểm khác biệt này giúp Ansha đứng vững giữa thị trường còn nhiều nghi ngờ. Ở Ansha, "giảm cân" không dừng ở con số trên cân nặng, mà là một hành trình tử tế, có bảo chứng pháp lý, có khoa học và có trách nhiệm đến cùng với mỗi khách hàng.

Giá trị thật - Sợi chỉ đỏ xuyên suốt 15 năm hành trình

Điểm chung từ Tín Đồ Hàng Hiệu đến Ansha chính là sợi chỉ đỏ mang tên "giá trị thật". Dù trong lĩnh vực nào, Hoàng Song Hà cũng kiên định với triết lý: uy tín, minh bạch, tận tâm.

Chị chia sẻ: "Tôi luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu, tận tâm trong công việc, lắng nghe khách hàng và đồng hành cùng cộng sự". Có lẽ cũng chính nhờ chữ "tâm" ấy mà hành trình 15 năm của chị không chỉ là kinh doanh, mà còn là hành trình vun đắp niềm tin.

Ở Hoàng Song Hà, người ta nhìn thấy bản lĩnh của một nữ doanh nhân dám tiên phong, sự bền bỉ của người đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng và sự tinh tế của một nhà lãnh đạo biết cân bằng giữa tâm và tầm.

Từ Tín Đồ Hàng Hiệu đến Ansha, hành trình 15 năm của chị là minh chứng cho một lựa chọn khó khăn nhưng đáng giá: chọn đi con đường của giá trị thật. Và đó cũng là tuyên ngôn nhân hiệu của Hoàng Song Hà, dám từ chối hào nhoáng để chọn ánh sáng của chính trực và niềm tin.