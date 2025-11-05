Tự trải nghiệm resort khủng được BLACKPINK, Bruno Mars ở tại Manila: 19 nhà hàng, có cả nhà hát và khu hàng hiệu

Nhắc đến Manila, Philippine là người ta sẽ nhớ ngay hình ảnh của một trạm dừng chân vội vã. Rất nhiều người bay đến thủ đô của Philippines chỉ để nhanh chóng bắt chuyến tiếp theo để đến những hòn đảo nổi tiếng như Palawan hay Boracay. Hay dành chút thời gian để ghé thăm thành cổ Intramuros hay ngắm hoàng hôn lãng mạn trên Vịnh Manila.

Tuy nhiên, tại Manila có một khu nghỉ dưỡng hoàn toàn khác biệt ngay lòng đô thị khiến nhiều người đến là chỉ muốn ở lì trong resort không muốn ra ngoài vì có vô số dịch vụ vui chơi và tiện ích chuẩn 5 sao. Đó chính là Solaire Resort Entertainment City, resort được vinh danh với Xếp hạng 5 Sao danh giá của Forbes Travel Guide trong bảy năm liên tiếp, đồng thời cũng là một phần trong danh sách ra mắt đầu tiên của Những Khách sạn Sang trọng Bậc nhất Thế giới (World’s Most Luxurious Hotels).

Solaire Resort Entertainment City

Vị trí cách sân bay chưa đến 15 phút vô cùng thuận tiện

Chắc hẳn ai khi vừa đặt chân đến Solaire cũng sẽ đều rất bất ngờ vì sự di chuyển vô cùng thuận tiện của resort. Solaire chỉ cách Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino (NAIA) chỉ chưa đầy 15 phút đi xe, mà vị trí này cũng vô cùng đắc địa khi nằm gần các khi gần các khu trung tâm thương mại sầm uất như SM Asia Mall hay thành cổ Intramuros và vịnh Manila Bay.

Một điểm lưu ý nhỏ là Solaire Resort lại nằm xa các khu phố cổ và bảo tàng nghệ thuật, tầm hơn 20 phút đi xe. Tuy nhiên, “đặc sản” của Manila đó chính là kẹt xe một đoạn đường dài 8km nhưng bạn có thể đi tận 1 tiếng đồng hồ chưa đến nơi. Chính vì thế, những ai có dự định tham quan những khu phố thị hay muốn ngắm nhìn đời sống thường ngày, thưởng thức các món ăn chuẩn bản địa Philippine thì thì vị trí của Solaire là một điểm trừ nhỏ.

Vị trí: 9/10.

Không gian sang trọng, tiện nghi có thể ở lì trong resort cả ngày trời mà không chán

Solaire có đa dạng các hạng phòng cùng với các mức giá khác nhau, gồm 793 phòng nghỉ, suite và biệt thự. Hệ thống phòng được phân bổ thành hai toà tháp chính là Bay Tower (491 phòng) và Sky Tower (312 phòng). Dù lựa chọn phòng nào, du khách đều có các cơ sở vật chất vô cùng tiện nghi, các thiết bị hiện đại như TV màn hình phẳng lớn (IPTV), hộp an toàn vừa laptop, cùng với khu vực làm việc, và tiện nghi pha cà phê/trà.

Một số hạng phòng của Solaire Resort

Vừa qua, Có Xứng 5 Sao? đã có trải nghiệm 4 đêm tại hạng phòng Sky Studio của toà Sky Tower. Khi bước vào phòng, chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ trước phong cách bố trí vô cùng sang trọng với tông màu chủ đạo là đen và vàng gold. Mặt sàn được lót thảm gần 90% không gian phòng, phần còn lại là sàn lót gạch ở khu vực gần cửa ra vào và nhà tắm.

Hạng phòng Sky Studio của Solaire Resort

Phòng có cửa sổ sát đất hướng ra thành phố và các toà cao ốc của Manila, phần rèm được tích hợp với các công tắc tự động, khách lưu trú có thể dễ dàng thao tác. Hệ thống đèn của Solaire vô cùng tiện lợi, có hai hệ thống công tắc ngay hai bên giường và một ở ngay cửa ra vào. Khách lưu trú có thể dùng 1 nút công tắc để điều khiển toàn bộ hệ thống đèn rất tiện lợi.

Hai bên giường đều có công tác điều khiển vô cùng thuận tiện

Tuy nhiên, hạng phòng Sky Studio có một điểm trừ nhỏ đó chính là hệ thống đèn chỉ có đèn vàng và không có đèn trắng. Điều này khiến cho nhiều khách lưu trú khi xử lý công việc sẽ không đủ ánh sáng. Nhưng hạng phòng Sky Studio vẫn là hạng phòng lý tưởng cho khách lưu trú ở một mình hoặc hai người.

Không gian: 9/10.

Nhiều dịch vụ vui chơi giải trí cứ ngỡ lạc vào trung tâm thương mại

Một điều vô cùng đặc biệt mà chắc hẳn ở Solaire mới có đó chính là các dịch vụ giải trí như các thương hiệu thời trang, 19 nhà hàng, nhà hát, sân thể thao, spa, phòng gym, casino, trường bắn,... đều tập hợp trong cùng 1 khu nghỉ dưỡng. Có thể nói, dành một ngày để khám phá Solaire Resort vẫn chưa đủ hiểu từng ngóc ngách nơi đây.

Có Xứng 5 Sao đã có cơ hội trải nghiệm 8/19 nhà hàng ở Solaire, mỗi nhà hàng đều có nét độc đáo riêng từ món Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines cho đến các món Âu nhà hàng nào cũng có thể chinh phục được những khẩu vị khó tính nhất. Nhưng theo Có Xứng 5 Sao, nhà hàng gây ấn tượng mạnh mẽ nhất về hương vị lẫn phong cách phục vụ chắc có lẽ là nhà hàng Red Lantern phục vụ món Trung và nhà hàng Nhật - Yakumi.

Các món ăn của nhà hàng Red Lantern

Các món ăn tại Yakumi

Tại Solaire có một nhà hát có hơn 1700 chỗ ngồi và được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng tân tiến. Nơi đây có lẽ là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất, kể cả người bản địa cũng thường vào Solaire để thưởng thức vở kịch chuẩn quốc tế tại nhà hát.

Nhà hát của Solaire có sức chứa 1700 chỗ ngồi

Nhiều khách du lịch chắc hẳn cũng sẽ bất ngờ trước khu vực mua sắm của Solaire, nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ san sát nhau, tạo nên một không gian trải nghiệm vô cùng đẳng cấp. Không những thế, hệ thống khu vực thể thao như trường bắn, sân pickleball, sân golf, phòng gym cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ chuẩn quốc tế và nhân viên hướng dẫn có chuyên môn. Tổng thể, dịch vụ của Solaire Resort vô cùng đa dạng, phục vụ được nhiều tệp khách lưu trú có sở thích khác nhau.

Trường bắn tại Solaire Resort

Dịch vụ: 10/10.

Cơ sở vật chất mới mẻ, sang trọng thiết kế có nhiều tác phẩm nghệ thuật

Cơ sở vật chất của Solaire luôn khiến nhiều người phải bất ngờ. Ấn tượng lớn nhất là khi du khách dạo quanh khách sạn và bắt gặp vô số tác phẩm nghệ thuật độc đáo, từ tranh vẽ đến các tác phẩm điêu khắc, được trưng bày khắp không gian, biến Solaire thành một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ. Điều này tạo nên một trải nghiệm thị giác khác biệt và đẳng cấp, không đơn thuần chỉ là một khu nghỉ dưỡng.

Không gian resort có một số tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo

Toàn bộ không gian bên trong Solaire, từ sảnh chính, khu mua sắm đến các hành lang, đều được bật điều hòa 24/7 để đảm bảo sự thoải mái tối đa cho khách lưu trú. Tuy nhiên, du khách nên lưu ý rằng khu vực này sẽ vô cùng lạnh, vì vậy bạn nên chuẩn bị thêm áo khoác nhẹ khi khám phá các khu vực chung.

Cơ sở vật chất: 10/10.

Giá cả đắt xắt ra miếng

Solaire có đa dang các hạng phòng phù hợp với nhu cầu của từng khách lưu trú. Trong đó, Sky Tower đã được vinh danh với Xếp hạng 5 Sao danh giá của Forbes Travel Guide trong bảy năm liên tiếp, đồng thời cũng là một phần trong danh sách ra mắt đầu tiên của Những Khách sạn Sang trọng Bậc nhất Thế giới (World’s Most Luxurious Hotels). Chính vì thế, giá cả nơi này sẽ có phần hơi đắt dành cho những ai muốn đi du lịch Philippines theo hướng tiết kiệm.

Giá cho hạng phòng Sky Studio từ 4 triệu đến 5 triệu đồng cho 1 đêm lưu trú, hạng phòng đắt nhất nơi này có thể lên đến hơn 200 triệu cho một đêm. Nhưng với mức giá này mà có đa dạng các dịch vụ tiện ích chuẩn 5 sao thì đây có thể là một mức giá vô cùng hợp lý.

Giá cả: 8/10.

Điểm tổng: 9/10.

Có Xứng 5 Sao? gợi ý Solaire Resort Entertainment City là khu nghỉ dưỡng khá lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm sang trọng. Mặc dù có vị trí thuận tiện gần sân bay (chưa đầy 15 phút), mức giá lưu trú tại Solaire (từ 4-5 triệu VNĐ/đêm) sẽ không phù hợp với những người đi du lịch tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu bạn ưu tiên chất lượng dịch vụ đỉnh cao và muốn trải nghiệm phong cách sống xa hoa như các ngôi sao quốc tế, Solaire chắc chắn là lựa chọn "đắt xắt ra miếng" và hoàn toàn xứng đáng với mức giá đó.



