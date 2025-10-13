Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, trong ngõ 180 Kim Hoa (Hà Nội) khiến 5 người tử vong. Đáng chú ý, ngôi nhà này có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m², nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m, và phát sinh nhiều khói, khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh khu vực ngôi nhà vừa xảy ra hỏa hoạn còn có rất nhiều con ngõ sâu, nhỏ.

Đáng chú ý, có những ngõ hẹp chưa đến 1 m, chỉ đủ chỗ cho một xe máy lách qua.

Những con ngõ này tập trung đông dân cư, thậm chí có nhiều nhà cho thuê trọ với hàng chục người sinh sống trong diện tích chật hẹp.

Một số ngôi nhà quây kín rào sắt ngoài ban công và có mở lối thoát hiểm. Tuy nhiên, khi xảy ra hỏa hoạn, việc thoát ra ngoài từ những lối thoát hiểm này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong vừa qua, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, thời gian qua địa phương đã triển khai lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư; vận động các hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay. Các hộ gia đình, trong đó có hộ nơi xảy ra cháy, đều đã được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.