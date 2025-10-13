Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó
Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người tử vong nằm sâu trong ngõ Kim Hoa (Hà Nội), lối vào chỉ rộng hơn 1m, buộc xe cứu hỏa phải dừng cách hiện trường hàng trăm mét. Công tác chữa cháy, cứu nạn vì thế vô cùng khó khăn. Đáng lo ngại, quanh khu vực này còn hàng loạt con ngõ tương tự, nhiều lối đi chỉ vừa một xe máy.
Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong vừa qua, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, thời gian qua địa phương đã triển khai lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư; vận động các hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay. Các hộ gia đình, trong đó có hộ nơi xảy ra cháy, đều đã được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.
