Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó

13-10-2025 - 13:22 PM | Bất động sản

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người tử vong nằm sâu trong ngõ Kim Hoa (Hà Nội), lối vào chỉ rộng hơn 1m, buộc xe cứu hỏa phải dừng cách hiện trường hàng trăm mét. Công tác chữa cháy, cứu nạn vì thế vô cùng khó khăn. Đáng lo ngại, quanh khu vực này còn hàng loạt con ngõ tương tự, nhiều lối đi chỉ vừa một xe máy.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 1.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, trong ngõ 180 Kim Hoa (Hà Nội) khiến 5 người tử vong. Đáng chú ý, ngôi nhà này có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m², nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m, và phát sinh nhiều khói, khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh khu vực ngôi nhà vừa xảy ra hỏa hoạn còn có rất nhiều con ngõ sâu, nhỏ.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 3.

Những con ngõ này chỉ có bề rộng hơn 1 m.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 4.

Một con ngõ cách hiện trường vụ cháy khoảng 300 m, có bề rộng khoảng 1 m.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 5.

Đáng chú ý, có những ngõ hẹp chưa đến 1 m, chỉ đủ chỗ cho một xe máy lách qua.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 6.

Những con ngõ này tập trung đông dân cư, thậm chí có nhiều nhà cho thuê trọ với hàng chục người sinh sống trong diện tích chật hẹp.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 7.

Một xe máy di chuyển gần như chiếm trọn bề rộng của ngõ.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 8.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 9.

Ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 10.

Nhiều ngôi nhà quây kín ban công bằng khung sắt (thường gọi là “chuồng cọp”).

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 11.

Thậm chí, nhiều hộ còn cơi nới ra ngoài để tăng diện tích sử dụng.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 12.

Một số ngôi nhà quây kín rào sắt ngoài ban công và có mở lối thoát hiểm. Tuy nhiên, khi xảy ra hỏa hoạn, việc thoát ra ngoài từ những lối thoát hiểm này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó- Ảnh 13.

Ban công những ngôi nhà che lấp ánh sáng khiến con ngõ ban ngày tối như ban đêm.

Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong vừa qua, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, thời gian qua địa phương đã triển khai lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư; vận động các hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay. Các hộ gia đình, trong đó có hộ nơi xảy ra cháy, đều đã được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

Từ Khóa:
hà nội, Kim Hoa

