Từ vụ việc đau lòng, Công an Thanh Hoá cảnh báo hàng triệu học sinh và phụ huynh

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra cảnh báo tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh khi ngày tựu trường và khai giảng năm học mới sắp đến gần.

Theo đó, hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh khiến 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cụ thể, vào hồi 20h20 ngày 20/8/2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô không gắn biển kiểm soát, trên xe có 02 người gồm L.T.A, sinh năm 2008, trú tại xã Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá và H.Đ.B, sinh năm 2008, trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hoá (cả 2 em đều là học sinh của 1 trường THPT trên địa bàn) va chạm với xe mô tô 36F8-48xx, trên xe có 2 người gồm N.V.L, sinh năm 2010, trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hoá (lao động tự do) và N.D.M, sinh năm 2012, trú cùng địa chỉ (là học sinh trường THCS trên địa bàn) đang di chuyển theo hướng ngược chiều.

Hiện ảnh 02 nạn nhân tử vong và phương tiện tại hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: CA Thanh Hoá

Vụ tai nạn giao thông, đã làm em L.T.A và N.V.L tử vong tại chỗ; em N.D.M và H.Đ.B bị thương phải đi cấp cứu, 02 phương tiện liên quan bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn đau lòng trên, tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về vi phạm của các em học sinh khi chưa đủ tuổi (Cả 04 em đều chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện xe mô tô tham gia giao thông), chưa được học, tập huấn các kỹ năng vẫn điều khiển phương tiện xe mô tô tham gia giao thông và đặc biệt đối với các bậc phụ huynh, phải xem xét, làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của bố, mẹ trong việc thiếu sự quan tâm, buông lỏng quản lý, để con em của mình sử dụng, điều khiển các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục khuyến cáo và yêu cầu người dân nói chung, các bậc phụ huynh nói riêng, đặc biệt là các em học sinh khi tham gia giao thông trong thời điểm ngày tựu trường, khai giảng năm học mới 2025-2026 sắp đến gần phải chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.