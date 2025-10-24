Tumys Homes – Nhà phát triển bất động sản trọng điểm kiến tạo cuộc sống thịnh vượng

Khát vọng kiến tạo – Dấu ấn từ chiến lược phát triển trọng điểm

Với tầm nhìn dài hạn, Tumys Homes lựa chọn chiến lược phát triển quỹ đất trọng điểm, tập trung tại các khu vực trung tâm đô thị, vùng kinh tế trọng điểm và thành phố ven biển – nơi hội tụ tiềm năng phát triển mạnh mẽ của bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới. Chỉ trong vài năm, doanh nghiệp đã sở hữu hơn 200 ha quỹ đất sạch, triển khai trên 15 dự án tại 08 tỉnh, thành phố, cung cấp hơn 30.000 sản phẩm đa dạng từ nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng đến đô thị phức hợp, hình thành hệ sinh thái bất động sản toàn diện.

Cột mốc quan trọng trong hành trình đó chính là Maison Grand (https://dkrs.com.vn/du-an/maison-grand/) – dự án biểu tượng tiên phong của Tumys Homes tại trung tâm đô thị cảng quốc tế Phú Mỹ, tọa lạc ngay giao lộ Quốc lộ 51 – Nguyễn Trãi. Maison Grand được xem là biểu tượng tiên phong khắc họa tinh thần "Chuẩn chất Âu – đậm vị Á", mang đến không gian sống chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn gìn giữ giá trị truyền thống Á Đông. Với thiết kế hiện đại, pháp lý hoàn thiện, bàn giao nội thất cao cấp và phương thức thanh toán linh hoạt (chỉ 50% giá trị để nhận nhà), Maison Grand không chỉ là chốn an cư lý tưởng của chuyên gia mà còn là kênh đầu tư đầy tiềm năng tại trung tâm đô thị cảng đang phát triển mạnh mẽ nhất TP.HCM mới. Dự án dự kiến hoàn thiện vào năm 2026, sánh bước cùng siêu cảng Cái Mép – Thị Vải, vươn tầm trong kỷ nguyên mới.

Maison Grand - Dự án tâm huyết với mong muốn mang đến biểu tượng sống mới tại Phú Mỹ

Tiếp nối thành công của Maison Grand, Tumys Homes chuẩn bị ra mắt tổ hợp căn hộ – hội nghị – khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại trung tâm phường Vũng Tàu. Dự án có quy mô diện tích 6.789,2 m², gồm 50 tầng nổi và 3 tầng hầm, quy mô 1.925 phòng khách sạn và căn hộ du lịch, cùng lúc phục vụ hơn 3.500 người được vận hành bởi thương hiệu danh tiếng toàn cầu, đây được xem tổ hợp CĂN HỘ – HỘI NGHỊ – KHÁCH SẠN 5 sao đầu tiên tại trung tâm đô thị du lịch quốc tế phường Vũng Tàu. Song song đó, hàng loạt dự án trọng điểm khác đang được Tumys Homes chuẩn bị triển khai tại TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Nha Trang, Phú Quốc, Đắk Lắk… cho thấy chiến lược mở rộng quy mô và chiều sâu của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Hệ sinh thái phát triển bền vững – Nền tảng cho tương lai thịnh vượng

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển dự án nhà ở, Tumys Homes định hướng xây dựng hệ sinh thái bất động sản toàn diện, gắn kết giữa phát triển đô thị, dịch vụ lưu trú, vận hành và khai thác giá trị tài sản. Ở lĩnh vực lưu trú ngắn hạn, Tumys Homes hiện sở hữu Erica Hotel (Nha Trang) – khách sạn 4 sao quy mô 124 phòng tại khu phố Tây sôi động, và The Leah (Hà Nội) – khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế với quy mô 100 phòng, dự kiến vận hành vào Quý IV/2025, tọa lạc ngay trung tâm phố đi bộ – khu phố cổ Hà Nội, biểu tượng cho phong cách sống tinh tế và di sản văn hóa Thủ đô. Đây đều là những công trình được đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế và dịch vụ, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng quốc tế cho khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, thương hiệu Camila House – thuộc hệ sinh thái Tumys Homes – chuyên cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn, khai thác và cho thuê apartment, kết hợp tiện ích vệ sinh và chăm sóc nhà ở chuyên nghiệp. Hệ sinh thái này giúp Tumys Homes chủ động hơn trong việc vận hành chuỗi sản phẩm, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khách hàng – từ sở hữu đến sử dụng.

Với triết lý phát triển "Mang đến hàng ngàn tổ ấm hạnh phúc – Kiến tạo cuộc sống thịnh vượng – Tạo lập giá trị xã hội – Cam kết phát triển bền vững", Tumys Homes không chỉ kiến tạo công trình mà còn tạo dựng cộng đồng nhân văn, nơi con người và giá trị sống cùng phát triển.

Những giải thưởng danh giá như "Căn hộ tốt nhất miền Nam Việt Nam" dành cho dự án Maison Grand do PropertyGuru Vietnam Property Awards bình chọn, hay ASEAN Top Brand do Viện Nghiên cứu Châu Á vinh danh, chính là minh chứng cho uy tín, năng lực và cam kết bền vững của doanh nghiệp.