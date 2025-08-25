Tùng Dương mạnh tay đầu tư MV mới cho bài hát tỷ view, tái hiện khoảnh khắc bùng nổ trước 50.000 khán giả tại concert Quốc gia

Ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác cách đây hai năm, được thể hiện đầu tiên bởi ca sĩ Duyên Quỳnh. Ca khúc trở nên viral và đạt đến hàng tỷ view vào năm 2025, gây sốt với màn thể hiện của Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

Khi Tùng Dương lần đầu tiên trình diễn sáng tác này trước 50.000 khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình trong Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", ca khúc này đã tạo nên "cơn địa chấn" trong làng nhạc Việt. Dưới góc độ người sáng tác ca khúc, nhac sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những ca sĩ đã thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" khi mỗi người đều mang lại cho bài hát một sắc thái riêng, có lượng khán giả yêu thích riêng.

Về phần Tùng Dương, divo nhạc Việt cho biết ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã chạm đến trái tim mình, khiến anh rất xúc động mỗi khi cất giọng hát nên đã quyết định đầu tư mạnh tay để làm MV cho bài hát này.

"Tôi làm MV này cũng xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước tha thiết. Một bài hát đặc biệt hay trong bối cảnh hiện nay như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung, ngoài việc được lan tỏa bởi các nghệ sĩ trên sân khấu hay các bản audio hay, nhiều màu sắc, sắc thái khác nhau cũng nên có một MV để kết nối hình ảnh, câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình.

Trong MV này, Tùng Dương và ê-kíp đã ghi lại những thước phim rất điện ảnh, dung dị không 'đao to búa lớn' gì cả. Đó là những lát cắt về cuộc đời, về những thân phận con người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh thân mình, trở thành những biểu tượng sống truyền cảm hứng rất lớn về tình yêu đất nước đến tất cả các thế hệ mai sau. Từ đó, mỗi người chúng ta sẽ tiếp bước và noi gương những người đã đi vào huyền thoại lịch sử dân tộc, đem lại nên hòa bình ngày nay" - Tùng Dương tâm sự.

Viết tiếp câu chuyện hoà bình là màn kết hợp ăn ý thứ 2 giữa Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Trong MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", Tùng Dương tiết lộ mong muốn được hóa thân vào vai một chiến sĩ cách mạng và như đang tận mắt chứng kiến, cảm nhận sự khốc liệt tàn bạo của chiến tranh và cả sự hào hùng, thiêng liêng trong thời khắc lá cờ đỏ sao vàng được phất lên, hòa bình được lập lại trên khắp quê hương đất nước.

MV mở đầu bằng lời nhạc hiệu quen thuộc: "Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam!" - những câu nói quen thuộc đã đi vào lịch sử dân tộc, vang vọng như tiếng nói của non sông, tiếng nói khẳng định chủ quyền và nền độc lập tự do của đất nước.

Bằng thủ pháp nghệ thuật kể chuyện xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại, câu chuyện trong MV được xây dựng mang màu sắc điện ảnh, khắc hoạ hình ảnh một cựu chiến binh may mắn trở về, sống giữa thời bình nhưng chưa một giây phút nào quên đi ký ức về những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Trong MV, song song với những thước phim được dựng lại mang đậm màu sắc điện ảnh, còn có một số hình ảnh tư liệu về chiến tranh. Bên cạnh đó, Tùng Dương và ekip còn khéo léo lồng ghép những khoảnh khắc trong buổi diễn tại concert Quốc gia trước 50.000 khán giả, khiến người xem mãn nhãn với sự kết hợp âm thanh, hình ảnh vô cùng ấn tượng.

Tùng Dương và ekip thực hiện MV Viết tiếp câu chuyện hoà bình

Góp phần vào thành công của MV này không thể không kể đến sự xuất hiện của diễn viên Lan Thy “nàng thơ” Bích Diễm trong phim Em và Trịnh, phần phối khí của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, hình ảnh hoành tráng được thực hiện bởi ekip đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Dũng…

Từ một ca sĩ "lười" làm MV, 2 năm trở lại đây, Tùng Dương liên tục cho ra những MV chất lượng đầy tính nghệ thuật như: "Cánh chim Phượng Hoàng", "Đàn ông không cần khóc". "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" lần này không chỉ là một điểm nhấn về âm thanh và màu sắc điện ảnh mà Tùng Dương còn chứng tỏ khả năng xây dựng toàn bộ dự án âm nhạc như một hệ thống xuyên suốt có concept, có thông điệp, có độ lan tỏa và cả chiều sâu văn hóa.

Anh không ngại thay đổi, luôn sáng tạo và đặc biệt hơn khi trao lại tinh thần yêu nước một cách tự nhiên nhất đến khán giả mọi lứa tuổi.