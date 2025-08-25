Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ

25-08-2025 - 20:29 PM | Lifestyle

Nhiều quán đã có khách đặt kín chỗ từ buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (27/8 và 28/8), tổng duyệt (30/8 và 31/8). Buổi lễ chính thức ngày 2/9 đã sớm hết chỗ từ hơn một tuần trước.

Để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Bên cạnh đó, hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng diễu binh, diễu hành dịp này cũng được đông đảo người dân và du khách chờ đón.

Cũng bởi vậy, bên cạnh việc chốt đặt khách sạn, cơ sở lưu trú đối với du khách ở phương xa, tìm những quán cà phê có tầm nhìn đẹp để xem diễu binh đang trở thành chủ đề nóng được giới trẻ đặc biệt quan tâm.

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ- Ảnh 1.

Các quán cà phê Hà Nội "nhuộm đỏ" màu cờ đón khách dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện đầu tiên vào tối 21/8, không khí tại nhiều tuyến đường diễu binh, diễu hành ở Hà Nội bắt đầu sôi động. Nhiều người đã có mặt từ rất sớm tại các tuyến đường trọng yếu như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã...

Một số quán cà phê có view xem diễu binh, diễu hành đi qua tại khu vực Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) tấp nập khách, nhân viên làm việc không ngớt tay. Nhiều người chọn ngồi lại các quán ăn, cà phê chờ đoàn chiến sĩ trở về điểm tập kết vào buổi tối.

Theo chia sẻ từ quán Essence Cafe, những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính 2/9, thay vì đóng cửa lúc 23h, quán hoạt động cho đến khi hết khách để đáp ứng nhu cầu.

Ngoài ra, cơ sở này mở dịch vụ đặt bàn trước, với giá 250.000 đồng/ghế cho các vị trí đẹp có tầm nhìn ra ngã tư nơi đoàn diễu binh đi qua, ví dụ như bàn ở tầng 2, 4. Quán còn có sân thượng tầng 5 với tầm nhìn bao quát toàn cảnh.

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ- Ảnh 2.

Trong khi đó, The Sipping Bar, quán cà phê nằm bên trong Công viên Thống Nhất, "chơi lớn" khi đầu tư chi phí sang sửa không gian, nâng sức chứa từ 100 lên 300 khách để chuẩn bị hòa cùng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không gian bên ngoài lẫn bên trong quán được trang trí thêm cờ hoa, thu hút nhiều nhóm người trẻ đến sớm chụp hình.

"Chúng tôi thuê thêm khoảng 10 nhân viên thời vụ nhằm đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dân, du khách khi đến quán xem diễu binh. Số lượng nguyên liệu cũng được tăng 20-40% để dự trù cho những ngày cận 2/9 sắp tới, tránh trường hợp thiếu hụt như dịp 30/4-1/5 trước đó", Minh Hiếu, quản lý quán chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ngoài ra, vào ngày 2/9, sau 17h, quán sẽ thu phí dịch vụ 100.000 đồng/người.

Ngoài khu vực gần Quảng trường Ba Đình, một số quán cà phê tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ cũng phục vụ combo đồ uống kèm đồ ăn nhẹ với giá từ 690.000 đồng tới khoảng 1 triệu đồng/khách tùy vị trí chỗ ngồi.

Một số quán có vị trí "vàng" gần hồ Hoàn Kiếm, điều kiện đặt chỗ cũng khắt khe. Khách cần chuyển cọc 50-100% tổng hóa đơn để giữ ghế. Thậm chí có quán giao hẹn chỉ giữ chỗ trong khoảng thời gian nhất định. Quá giờ hẹn khách chưa tới, chấp nhận mất chỗ và mất cọc.

Chia sẻ với báo Dân Trí, chủ một quán cà phê ở phố Hàng Khay cho biết, những ngày này, quán nhận hàng chục cuộc gọi và nhắn tin đặt chỗ qua đường dây nóng và trang fanpage. Tuy nhiên vì số lượng chỗ ngồi có hạn, quán phải từ chối bớt khách. Lượng khách đặt chỗ các ngày từ 30/8 tới sáng 2/9 đều kín ghế.

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ- Ảnh 3.

Nhiều quán cà phê đã kín chỗ khách đặt lịch vào ngày 2/9 và tổng duyệt 30/8

Tương tự, đại diện một quán cà phê nằm trên đường Điện Biên Phủ tiết lộ, quán đã có khách đặt kín chỗ từ buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (27/8 và 28/8), tổng duyệt (30/8 và 31/8). Buổi lễ chính thức ngày 2/9 đã sớm hết chỗ từ hơn một tuần trước.

Cũng theo vị đại diện, lượng khách gọi tới quán đặt chỗ tăng nhanh ngoài dự kiến. Nhiều khách sẵn lòng trả thêm, nhưng vì quán đã chốt cọc với những khách trước đó nên buộc phải từ chối. Hiện quán cà phê chỉ còn một số chỗ ở khu vực có tầm nhìn "không quá đẹp" vào ngày 21/8.

Trong khi đó, các quán cà phê ở khu vực phố Nguyễn Thái Học, Liễu Giai, đưa ra mức giá cọc từ 200.000 đồng tới 300.000 đồng/khách kèm theo một loại đồ uống.

Với khoảng 100 chỗ ngồi, đại diện Garden Coffee ở Liễu Giai cho biết, giá cọc các ngày từ thời điểm sơ duyệt diễu binh diễu hành tới tổng duyệt là 200.000 đồng/chỗ. Riêng ngày 2/9 giá 280.000 đồng/khách. Mức giá có kèm một món đồ uống. Tuy nhiên, các quán cà phê này đều yêu cầu khách cần chuyển cọc 100% mới đảm bảo giữ chỗ cho khách.

Gợi ý một số địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Người dân và du khách có thể chọn quan sát tại nhiều tuyến đường thuộc các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Mỹ Đình.

Trong đó, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là một trong những vị trí quan sát lý tưởng nhất, nơi người dân có thể bao quát trọn vẹn các khối. Bởi đây là điểm đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình chia thành các hướng.

Khối diễu binh theo tuyến 1 và 2 rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học. Tuyến 3 rẽ phải đi theo đường Kim Mã. Tuyến 5 đi thẳng về phía sân vận động Hàng Đẫy.

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống pháp luật

