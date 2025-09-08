Tung hàng trăm tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên giảm mạnh, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?

Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm trong phiên đầu tuần 8/9. Áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều mã khi VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm. Thị trường sau đó phục hồi nhẹ trở lại trong phiên chiều và tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn. Kết phiên VN-INDEX giảm 42,44 điểm (-2,55%) về mức 1.624,53 điểm, dưới kháng cự 1.650 điểm. Trước bối cảnh VN-Index giảm sâu, khối ngoại "tranh thủ" mua ròng 985 tỷ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi 6 phiên bán ròng liên tiếp.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 243 tỷ đồng.

Cụ thể, GEX và TCB được mua ròng với giá trị lần lượt là 163 tỷ và 63 tỷ đồng. Theo sau là CTG (51 tỷ), SHB (39 tỷ), MWG (35 tỷ), VIB (33 tỷ), HDB (27 tỷ), BID (26 tỷ), VPB (25 tỷ) và VCI (25 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -186 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-142 tỷ), PLX (-25 tỷ), NT2 (-24 tỷ) và DCM (-20 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-17 tỷ), DGC (-10 tỷ), CII (-9 tỷ), SSB (-7 tỷ) và FUEVN100 (-5 tỷ đồng).