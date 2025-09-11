Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tung hơn 600 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên 11/9, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?

11-09-2025 - 17:23 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 646 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên 11/9 trong sắc đỏ và giảm điểm khá mạnh. Áp lực bán gia tăng khá nhiều mã trong nhóm tài chính, bất động sản... VN-Index điều chỉnh về quanh 1.600 điểm và bắt đầu dần hồi phục với thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index đảo chiều tăng 14,49 điểm (+0,88%) lên mức 1.657,75 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 1.256 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, HPG và FUEMAV30 được mua ròng với giá trị lần lượt là 119 tỷ và 98 tỷ đồng. Theo sau là SHB (92 tỷ), GEX (57 tỷ), VIB (45 tỷ), TCB (41 tỷ), MSN (39 tỷ), FPT (38 tỷ), VNM (36 tỷ) và MBB (32 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -41 tỷ đồng, tiếp theo là PLX (-22 tỷ), TPB (-7 tỷ), VRE (-6 tỷ) và VIP (-6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như DCM (-4 tỷ), NLG (-4 tỷ), FUETCC50 (-3 tỷ), GAS (-3 tỷ) và TCM (-3 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

