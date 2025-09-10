Từng là startup trị giá hàng chục tỷ USD, một công ty 5.000 nhân viên hiện tuyên bố quay lại chế độ ‘khởi nghiệp’ để vượt qua thời khắc thử lửa

Snap trở thành công ty công nghệ mới nhất đặt cược vào mô hình các nhóm nhỏ, siêu hiệu quả để tìm lại đà tăng trưởng.

Trong bức thư thường niên gửi nhân viên, CEO Evan Spiegel cho biết mạng xã hội này sẽ tái cấu trúc nội bộ, thành lập từ 5 đến 7 nhóm, mỗi nhóm gồm 10 đến 15 người, hay còn gọi là “squad”, vận hành như những “startup” bên trong Snap. Động thái này diễn ra sau quý II đầy khó khăn, khi doanh thu quảng cáo của công ty “chững lại”, theo cách CEO Spiegel mô tả.

Ông ví vị thế của Snap giống như “đứa con ở giữa” - lớn hơn các đối thủ nhỏ, nhưng vẫn bị các ông lớn trong ngành lấn át. “Bị kẹp giữa các gã khổng lồ công nghệ và những đối thủ nhỏ hơn, đang ở ngưỡng cửa của sự vươn lên, chúng ta đang ở trong một thời khắc thử lửa”, Spiegel viết.

“Chế độ startup”

Với khoảng 5.000 nhân viên, Snap là công ty mới nhất lựa chọn tập trung vào các đội ngũ nhỏ, linh hoạt hơn.

Đối thủ Meta cũng đang đi theo con đường này với đơn vị superintelligence, bao gồm nhóm nhân sự nòng cốt mang tên TBD Lab. Theo một bản ghi nhớ nội bộ, nhóm này được thành lập nhằm xây dựng và huấn luyện những mô hình AI tiên tiến nhất, hoạt động như một “startup” linh hoạt bên trong tập đoàn có tới hơn 70.000 nhân viên.

Tại Snap, các nhóm xoay quanh những “canh bạc lớn, mới” của công ty sẽ tổ chức các buổi demo hàng tuần, triển khai công việc theo chu kỳ 90 ngày và xây dựng “văn hóa chấp nhận thất bại nhanh chóng”, Spiegel viết trong thư. Các nhóm này sẽ có những “lãnh đạo đơn tuyến, chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả”.

Spiegel nhấn mạnh: “Chính năng lượng đó - sự sẵn sàng hành động nhanh, chấp nhận thất bại và dám xây dựng những điều tưởng chừng bất khả thi mới là con đường duy nhất để chúng ta chiến thắng trước những đối thủ lớn gấp mười lần và những startup liều lĩnh gấp mười lần”.

Từ một ứng dụng startup nhỏ mang tên Picaboo ra mắt vào năm 2011, rồi nhanh chóng đổi tên thành Snapchat, Snap từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ nhờ tính năng tin nhắn biến mất sau khi đọc.

Ý tưởng táo bạo của Evan Spiegel, Bobby Murphy và Reggie Brown khi đó đã giúp Snapchat trở thành biểu tượng cho thế hệ mạng xã hội mới, nơi sự riêng tư và tính ngắn hạn trở thành điểm hấp dẫn cốt lõi.

Chỉ trong vài năm, ứng dụng này đã phát triển từ một dự án khởi nghiệp tại ký túc xá đại học Stanford thành một hiện tượng toàn cầu, được định giá hàng chục tỷ USD khi IPO vào năm 2017. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn trưởng thành, Snap nhiều lần phải vật lộn để duy trì tăng trưởng trước sức ép cạnh tranh khốc liệt từ những “ông lớn” như Meta (Facebook, Instagram) hay TikTok.

Theo: BI