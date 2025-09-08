Từng lãi trăm tỷ mỗi năm, công ty phần mềm diệt virus của ông Nguyễn Tử Quảng chỉ lãi chưa đến 3 tỷ trong 6T2025, kiểm toán nhấn mạnh về 259 tỷ đồng nợ quá hạn

CTCP Phần mềm diệt Virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2025 với lợi nhuận sau thuế gần 2,6 tỷ đồng, giảm 4% với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của Bkav Pro ở mức gần 614 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro hơn 264 tỷ đồng. Nợ phải trả đang vào mức 350 tỷ đồng, nợ trái phiếu chiếm 162 tỷ đồng.

Lợi nhuận của Bkav Pro đã giảm liên tiếp từ 2019 - 2023, so với con số 117 tỷ đồng trong năm 2019, đến năm 2023 lợi nhuận Công ty chỉ còn 1/10 sau 4 năm. Năm 2024, lợi nhuận của công ty có sự cải thiện đạt 41 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 3 năm.

Trong một bản công bố thông tin giới thiệu về trái phiếu Bkav Pro của VNDirect cho biết, vào năm 2018 dù mới thành lập nhưng Công ty đã có doanh thu trên trăm tỷ và tạo ra được lợi nhuận hàng chục tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận cũng từng ở mức 60%.

Song, từ năm 2019, lợi nhuận Bkav Pro giảm mạnh, tính đến nửa đầu năm nay, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Bkav Pro chỉ còn 0,98%.

Trong báo cáo, kiểm toán cũng đưa ra kết luận ngoại trừ về việc tại thời điểm 30/06/2025, đối với khoản vay Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng. Theo điều khoản hợp đồng, Công ty phải thanh toán tiền phạt chậm trả tính trên số nợ gốc quá hạn.

Tuy nhiên, Công ty chưa ghi nhận khoản tiền phạt chậm trả theo hợp đồng nêu trên do hai bên vẫn đang trong quá trình làm việc về vấn đề này. Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến khoản mục "Chi phí tài chính" và các khoản mục có liên quan khác được trình bày trên Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty.

Kiểm toán cũng nhấn mạnh, tại 30/06/2025, Công ty có một số khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị là 259,16 tỷ đồng .

Tại 01/01/2025, Công ty có một số khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị là 90,51 tỷ đồng.

Gần đây, Bkav Pro đã công bố nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu.



Bkav Pro sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các tài sản đang được dùng làm tài sản đảm bảo. Các tài sản này bao gồm 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ là CTCP Bkav và 4,9 triệu cổ phần CTCP Bkav thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tử Quảng.﻿

Trước đó, hồi cuối tháng 7, ﻿Bkav Pro đã được trái chủ chấp thuận việc định giá lại tài sản bảo đảm của trái phiếu BKPCB2124001 nhằm phục vụ việc xác định phương án xử lý tài sản bảo đảm.

Lô trái phiếu mã BKPCB2124001 do Bkav Pro phát hành tháng 5/2021 có giá trị huy động 170 tỷ đồng. Năm đầu tiên, trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 10,5%/năm; các năm tiếp theo được tính bằng bình quân lãi suất kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng (Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV) cộng thêm 4,5%/năm và không thấp hơn 10,5%/năm.



Tài sản bảo đảm ban đầu gồm hơn 5,44 triệu cổ phiếu Bkav Pro thuộc sở hữu CTCP Bkav (định giá 178.125 đồng/cp, tương đương gần 970 tỷ đồng) và 4,99 triệu cổ phiếu Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng.



Theo Bkav Pro, số tiền huy động sẽ được dùng để mở rộng phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho dòng smartphone Bphone giá tốt nhằm phổ cập sản phẩm, mở rộng tệp khách hàng.



Giữa năm 2024, trái chủ đồng ý gia hạn thêm 1 năm, kéo thời hạn đáo hạn sang 26/5/2025, với lãi suất mới 11%/năm. Lúc này, tài sản bảo đảm bao gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro của công ty mẹ Bkav và phần vốn góp của ông Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (DXP).



Trái chủ được quyền yêu cầu Bkav Pro, Bkav và DXP cung cấp báo cáo thu, chi và kế hoạch tích lũy dòng tiền, bảo đảm ít nhất 1,5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro tại VNDirect.



Đầu năm 2025, với vai trò đại diện người sở hữu trái phiếu, VNDirect báo cáo Bkav Pro vi phạm do không tích lũy đủ 1,5 tỷ đồng trong tháng 1. Ngày 14/2, VNDirect đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ số tiền thiếu trong vòng 15 ngày.

Tại ngày 30/6, Bkav Pro mới thanh toán được 7,53 tỷ nợ trái phiếu gốc và chưa thanh toán được ﻿hơn 162 tỷ đồng nợ trái phiếu gốc và gần 9 tỷ lãi trái phiếu.