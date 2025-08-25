Tung nghìn tỷ gom cổ phiếu trong phiên giảm sâu, tự doanh CTCK "săn lùng" những mã chứng khoán nào?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-08-2025 - 21:33 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng với giá trị 1.020 tỷ đồng trên sàn HoSE trong phiên đầu tuần.

Thị trường có phiên giao dịch đầu tuần 25/8 kém tích cực. Đầu phiên, VN-Index phục hồi lên vùng giá 1.660 với thanh khoản kém. Tuy nhiên áp lực bán sau đó gia tăng mạnh hơn và dần phân hóa trong cuối phiên, cộng thêm nhiều cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giảm mạnh. Kết phiên VN-Index giảm 31,44 điểm (-1,91%) về mức 1.614,03 điểm.

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng với giá trị 1.020 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, FPT và TCB được mua ròng áp đảo với giá trị lần lượt là 170 tỷ và 119 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là HPG (98 tỷ), VPB (82 tỷ), STB (64 tỷ), CTG (64 tỷ), MWG (55 tỷ), MBB (50 tỷ), HDB (47 tỷ) và VIB (40 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại PDR với giá trị -5 tỷ đồng, tiếp theo là DXG (-7 tỷ), VIX (-8 tỷ), HCM (-8 tỷ) và VND (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PHR (-9 tỷ), SSI (-10 tỷ), KDH (-10 tỷ), PVD (-14 tỷ) và VHM (-14 tỷ đồng).

