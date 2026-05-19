Từng nhặt rác mưu sinh, 8 năm sau bước lên hàng tỷ phú: Hành trình khó tin của người đàn ông 33 tuổi

Từng mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu, rong ruổi khắp phố phường để kiếm từng đồng lẻ, ít ai ngờ họ lại có thể vươn lên hàng tỷ phú.

Điển hình như Tào Ngọc Căn, từ người "nhặt rác" ở Thâm Quyến đã xây dựng doanh nghiệp chuyển phát nhanh quy mô lớn. Câu chuyện cho thấy: xuất phát điểm thấp không quyết định tương lai, quan trọng là cách nắm bắt cơ hội và bứt phá đúng thời điểm.

Tào Ngọc Căn sinh ra trong một gia đình nông dân ở An Huy, Trung Quốc, từng có khởi đầu chẳng mấy đặc biệt: học hành xong về quê làm việc bình thường, lập gia đình sớm và sống cuộc đời như bao người khác.

Nhưng bước ngoặt đến khi ông rời quê lên Thâm Quyến năm 2004 để tìm cơ hội đổi đời. Thực tế khắc nghiệt nhanh chóng dập tắt mọi kỳ vọng: không việc làm, cạn tiền, thậm chí rơi vào cảnh không đủ ăn.

Thời điểm đó khó khăn là vật ông vẫn quyết mua một chiếc xe ba bánh và bắt đầu nghề thu gom phế liệu công việc mà ông từng xấu hổ, nhưng lại là điểm khởi đầu của một hành trình khác thường. Thay vì chấp nhận làm tạm, ông chọn cách làm tốt nhấ ăn mặc gọn gàng, phục vụ tử tế, minh bạch giá cả. Nhờ đó, thu nhập dần ổn định và quan trọng hơn, ông học được cách quan sát thị trường từ đường phố.

Cơ hội đổi đời đến từ một buổi trò chuyện

Một lần tình cờ nghe về máy ảnh kỹ thuật số, ông nhận ra đây có thể là "mỏ vàng". Không vốn, không quan hệ, chỉ có ý tưởng, ông vẫn kiên trì tìm bằng được nhà sản xuất.

Sau hàng loạt lần bị từ chối, cuối cùng ông cũng có mẫu thử. Từ đó, ông tự đi chào bán và nhanh chóng ký được đơn hàng đầu tiên với đối tác nước ngoài.

Chỉ sau vài năm, ông mở nhà máy, sản xuất thiết bị điện tử và vươn lên làm chủ doanh nghiệp hơn 100 nhân sự.

Ảnh minh họa.

Sụp đổ rồi "hồi sinh" chóng mặt

Cứ nghĩ trên đà phát triển sự nghiệp sẽ thuận lợi nhưng khủng hoảng kinh tế 2008 khiến công ty phá sản, ông gánh khoản nợ lớn và phải trở về quê.

Tưởng như kết thúc, nhưng chính tại đây, ông tiếp quản một công ty chuyển phát đang thua lỗ. Không kinh nghiệm, ông trực tiếp làm từ bốc xếp, giao hàng đến nghiên cứu hệ thống vận hành.

Sau đó, ông cải tổ mạnh tay như đổi lương sang mô hình thưởng theo hiệu suất Siết trách nhiệm thất lạc hàng hóa Tối ưu quy trình giao nhận trong ngày

Bằng những nỗ lực và ý chí không ngừng kết quả công ty có lãi chỉ sau 2 năm.

Không dừng lại, ông tiếp tục mở rộng quy mô, áp dụng mô hình "dịch vụ, nền tảng, chia sẻ lợi nhuận".

Doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, mở rộng kho bãi hàng chục nghìn mét vuông và bước vào lĩnh vực thương mại điện tử, logistics tích hợp.

Hành trình của Tào Ngọc Căn không phải câu chuyện "giàu nhanh", mà là chuỗi bước đi liều lĩnh, thất bại, rồi bật dậy đúng lúc.

Từ người đi nhặt rác đến ông chủ doanh nghiệp lớn, điểm chung duy nhất xuyên suốt hành trình này: nhìn thấy cơ hội ở nơi người khác bỏ qua và dám làm đến cùng.