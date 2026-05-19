Cựu cầu thủ ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng vì hành vi thiếu văn hóa với khán giả ở V.League

Theo Tiên Tiên | 19-05-2026 - 21:34 PM | Sống

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ban hành quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với hậu vệ Đinh Viết Tú.

Ngày 19/5, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam VFF đã chính thức ban hành quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với hậu vệ Đinh Viết Tú của câu lạc bộ Thể Công – Viettel, sau những hành vi không chuẩn mực tại vòng đấu 23 V.League 2025/26.

Cụ thể, căn cứ vào báo cáo của giám sát và tổ trọng tài, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp đối với cầu thủ Đinh Viết Tú. Nguyên nhân dẫn đến án phạt nguội này là do hậu vệ thuộc biên chế Thể Công – Viettel đã có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa hướng về phía khán đài trong trận đấu gặp CLB Thép Xanh Nam Định vào ngày 17/5.

Đinh Viết Tú nhận án phạt vì thiếu văn với khán giả

Đây là trận cầu tâm điểm thuộc khuôn khổ giải bóng đá Vô địch quốc gia 2025/26. Trong bầu không khí căng thẳng và áp lực cực lớn từ các khán đài sân Thiên Trường, Đinh Viết Tú đã không giữ được sự bình tĩnh, dẫn đến hành động bộc phát đáng tiếc đối với các cổ động viên đội chủ nhà.

Án treo giò 3 trận vào thời điểm này được đánh giá là một tổn thất không nhỏ cho hàng phòng ngự của Thể Công – Viettel, khi giải đấu đang bước vào giai đoạn tăng tốc quyết liệt. Quyết định kỷ luật có hiệu lực ngay sau khi ban hành, đồng nghĩa với việc Viết Tú sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ trong các vòng đấu tới.

Đinh Viết Tú sinh năm 1992, hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Thể Công – Viettel tại giải V.League. Anh được biết đến là một cầu thủ có lối chơi máu lửa, bền bỉ và vô cùng đa năng ở hàng phòng ngự. Đinh Viết Tú trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Nam Định và là một trong những nhân tố quan trọng giúp bóng đá thành Nam thăng hạng lên V.League. Đinh Viết Tú từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên Đội tuyển quốc gia Việt Nam vào năm 2018 để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup.

Chân dung tân Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân: "Người nhà" với hơn 30 năm gắn bó cùng "Stanford Việt Nam"

