"Tuổi 65 có gì để mơ ước?": Cùng con gái đi du lịch miền quê, nghỉ dưỡng tại khách sạn 7 sao ở Dubai

31-08-2025 - 00:34 AM | Sống

Ở tuổi 65, nhiều người nghĩ rằng phụ nữ chỉ nên an phận bên gia đình. Nhưng với cô Huệ - một người mẹ sống tại Trung Quốc, tuổi già lại là khởi đầu cho những chuyến đi, cho sự tự do và cho một “phiên bản đẹp” hơn của chính mình.

65 tuổi, nhiều người thường nghĩ tới sự an yên nơi góc nhỏ, nhưng với cô Huệ, tuổi tác dường như chẳng còn là rào cản. Những tấm ảnh được con gái chụp trong chuyến đi Phúc Kiến gần đây cho thấy một người phụ nữ trung niên vẫn rạng rỡ, đầy sức sống, ánh mắt long lanh chẳng khác gì cô gái đôi mươi.

Cô Huệ kể, trong chuyến đi đến làng Hà Địa, huyện Bình Nam (Phúc Kiến), hai mẹ con đã ngồi nhâm nhi cà phê trong một hiệu sách nhỏ giữa cánh đồng, ngắm hoàng hôn và trò chuyện về cuộc sống. "Con gái bảo rằng mẹ càng sống càng trẻ, và yêu bản thân chính là sự lãng mạn suốt đời", cô mỉm cười chia sẻ.

Không chỉ gắn bó với những vùng quê yên bình, cô Huệ còn trải nghiệm cả những chuyến du lịch xa hoa. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là khi con gái đưa mẹ và người dì 61 tuổi cùng đến Dubai, nghỉ tại khách sạn 7 sao Burj Al Arab. Ở đây, ba mẹ con đã có những giây phút đáng nhớ.

Điều thú vị nhất là dù vốn tiếng Anh chẳng nhiều, hai chị em cô Huệ vẫn tự tin dùng vài từ cơ bản cộng thêm ngôn ngữ cơ thể để đặt bàn, gọi đồ uống. Họ cười tươi với nhân viên phục vụ, và rồi nhận ra: Nụ cười chính là ngôn ngữ quốc tế đẹp nhất, không cần phiên dịch.

Buổi sáng ở Burj Al Arab, hai chị em cô Huệ còn cùng nhau xuống bể bơi vô cực, thỏa sức vùng vẫy giữa biển trời xanh thẳm. Với họ, niềm vui không nằm ở sự xa hoa mà ở cảm giác được thử những điều mới mẻ, dám sống hết mình ở tuổi không còn trẻ.

Trở về Trung Quốc, cô Huệ lại tiếp tục hành trình ở những homestay bình dị. Tại làng Hà Địa, cô đã ở trong một homestay do cặp vợ chồng 9X nghệ sĩ quản lý, với chú chó nhỏ tên "Lão Tam" - nhân vật nhanh chóng trở thành bạn đồng hành vui nhộn của con gái. Chính tại đây, những bức ảnh với mái tóc bạc và gương mặt điểm vài nếp nhăn của cô đã trở thành kỷ niệm đẹp. Con gái cô luôn nhắc rằng: "Nếp nhăn và tóc bạc chính là món quà tuyệt vời mà thời gian ban tặng". Và cô Huệ cũng tin như vậy.

Đáng quý hơn cả, đằng sau sự rạng rỡ của cô Huệ là tinh thần dám thay đổi. Ở tuổi 60+, khi nhiều người đã chọn an phận, cô lại bắt đầu học cách chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, tìm niềm vui ở việc viết vài dòng, đăng vài bức ảnh, để thấy rằng cuộc đời luôn có những điều thú vị chờ đợi.

"Con gái khuyến khích tôi hãy đi nhiều hơn, đọc nhiều hơn, chụp ảnh, tập thể dục và trải nghiệm thế giới. Tôi cũng mong bản thân được sống một cuộc đời thật phong phú, thật đáng nhớ", cô Huệ tâm sự.

65 tuổi, với cô Huệ, là nụ cười rạng rỡ trên bờ biển Dubai, là tách cà phê chiều nơi đồng lúa Phúc Kiến, là ánh mắt sáng ngời khi đứng trước ống kính con gái. Đó không chỉ là hành trình của một người mẹ, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng cho phụ nữ trung niên khắp nơi: Hãy dám yêu mình, dám bước ra thế giới, bởi tuổi nào cũng có quyền sống trẻ trung, rực rỡ và tự do.

Người EQ thấp thường buột miệng tiết lộ 4 “bí mật cá nhân” này cho người khác, người EQ cao thì tuyệt đối giữ kín

Theo Tuyết Dao

Thanh niên Việt

